Свердловчане застряли на курортах России из-за снежной бури

Авиакомпания не сообщает пассажирам, когда они окажутся в Сочи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи, было принято решение развернуть в Минеральные Воды из-за плохих погодных условий в точке назначения. Об этом URA.RU сообщила пассажирка воздушного судна.

«В Сочи погодные условия не позволяют посадить самолет, так что нас отправили сюда (в Минеральные Воды, — прим. ред.). Никакой информации нам не сообщили. Сколько мы здесь будем, никто не знает», — отметила журналистам агентства пассажирка.

В беседе девушка пояснила, что летела авиакомпанией Pegas Fly (Е0141 (B739)). Она пояснила, что снежная буря на данный момент дошла и до Минеральных Вод.

«Час назад нам сказали, что мы готовы взлетать, и самолет обрабатывают противообледенительной жидкостью. Позже сказали, что аэропорт Минвод закрыт, и мы не можем взлететь. Всех высаживают в терминал, сказали забирать с собой все вещи, до терминала поедем на автобусе. Провели в самолете 5 с половиной часов, не спали, не ели. Возможно, будем получать багаж. Самолеты, которые летели вместе с нами, приземлились в Краснодаре», — поделилась информацией она.

Судя по сайту Flightradar, созданному для трекинга воздушных судов в режиме реального времени, в Сочи не могут сесть еще два самолета. Один из них — компании Nordwind (N4141 (73H)), вылет которого отменили. Второй — авиакомпании «Победа». По информации сайта, последний самолет сделал несколько кругов около аэропорта Сочи, но в итоге сел в аэропорту Краснодара.

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