В Свердловской области зафиксировали дефицит вторичного жилья

По сравнению с предложением в 4590 объектов в начале 2021, к началу 2022 года, количество квартир снизилось до 3360 Фото: Размик Закарян © URA.RU

За 2021 год аналитики Уральской палаты недвижимости (УПН) зафиксировали резкий спад предложений на вторичном рынке недвижимости. По сравнению с предложением в 4590 объектов в начале 2021 года, к середине января 2022 года, количество доступных квартир снизилось на 26,8% — до 3360. Информация об этом содержится в анализе вторичного рынка недвижимости Екатеринбурга на сайте УПН.

«По количественным показателям рынок вторичного жилья находится в отрицательной динамике: сейчас выставляется на продажу около 3 360 квартир, что на 26,8% меньше, чем год назад», — сообщают аналитики УПН. Они также выделяют, что за месяц число продаваемых объектов сократилось на 9,3%. Специалисты считают, что рыночные процессы ежегодно замедляются в период новогодних праздников.

Руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков в разговоре с URA.RU также отметил, что тенденция на сокращение предложений прослеживалась весь год. «Но это все-таки не означает, что в Екатеринбурге скупили 1500 квартир, число гораздо больше. Ротация предложений все равно в какой-то мере на рынке есть», — подчеркивает Хорьков.

Ранее URA.RU сообщало, что рост цен на «вторичку» связан с ростом цен на квартиры в новостройках и сокращением количества продающихся квартир. По их словам, где нет конкуренции, там выгоднее продать квартиру. Вице-президент УПН Эдуард Богданов уже заявлял в разговоре с URA.RU, что рост цен на квартиры в новостройках, в первую очередь, связан с подорожанием стройматериалов. Он также предположил, что свердловчане в 2022 году обратят внимание на загородные дома ради собственного комфорта.

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