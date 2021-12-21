21 декабря 2021

В Екатеринбурге рекордно выросли цены на квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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С начала года средняя цена на рынке вторичного жилья выросла на 17,4% Фото:

Вторичное жилье в Екатеринбурге в среднем подорожало на 17,4%. Такая статистика приводится на сайте Уральской палаты недвижимости (УПН).

«С начала года средняя цена выросла на 17,4%. Текущий показатель в очередной раз становится рекордным для вторички», — сообщается в анализе рынка недвижимости.

Эксперты добавляют, что предложение на рынке недвижимости сократилось за год на 21,4%. Сейчас на продажу выставлено 3700 объектов. В УПН также рассказали, что роста объемов рынка в ближайшее время не ожидается.

Ранее вице-президент УПН Эдуард Богданов рассказал URA.RU, что в Свердловской области ожидается стабилизация цен на рынке вторичного жилья. Он добавил, что 2022 год будет насыщен предложениями в сегменте загородного жилья в связи с пандемией. Богданов также подчеркнул, что в Екатеринбурге уже прослеживается падение спроса на новостройки.

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Вторичное жилье в Екатеринбурге в среднем подорожало на 17,4%. Такая статистика приводится на сайте Уральской палаты недвижимости (УПН). «С начала года средняя цена выросла на 17,4%. Текущий показатель в очередной раз становится рекордным для вторички», — сообщается в анализе рынка недвижимости. Эксперты добавляют, что предложение на рынке недвижимости сократилось за год на 21,4%. Сейчас на продажу выставлено 3700 объектов. В УПН также рассказали, что роста объемов рынка в ближайшее время не ожидается. Ранее вице-президент УПН Эдуард Богданов рассказал URA.RU, что в Свердловской области ожидается стабилизация цен на рынке вторичного жилья. Он добавил, что 2022 год будет насыщен предложениями в сегменте загородного жилья в связи с пандемией. Богданов также подчеркнул, что в Екатеринбурге уже прослеживается падение спроса на новостройки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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