В Екатеринбурге рекордно выросли цены на квартиры

С начала года средняя цена на рынке вторичного жилья выросла на 17,4% Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вторичное жилье в Екатеринбурге в среднем подорожало на 17,4%. Такая статистика приводится на сайте Уральской палаты недвижимости (УПН).

«С начала года средняя цена выросла на 17,4%. Текущий показатель в очередной раз становится рекордным для вторички», — сообщается в анализе рынка недвижимости.

Эксперты добавляют, что предложение на рынке недвижимости сократилось за год на 21,4%. Сейчас на продажу выставлено 3700 объектов. В УПН также рассказали, что роста объемов рынка в ближайшее время не ожидается.

Ранее вице-президент УПН Эдуард Богданов рассказал URA.RU, что в Свердловской области ожидается стабилизация цен на рынке вторичного жилья. Он добавил, что 2022 год будет насыщен предложениями в сегменте загородного жилья в связи с пандемией. Богданов также подчеркнул, что в Екатеринбурге уже прослеживается падение спроса на новостройки.