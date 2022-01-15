Непогода оставила без электричества 180 тысяч россиян

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Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, автомобили, фары, вьюга, мороз, автотранспорт
В ряде регионов России резко испортилась погода Фото:

Плохая погода стала причиной массовых отключений электричества в нескольких регионах на юге России и в Воронежской области. Без света остались почти 180 тысяч человек.

От непогоды сильнее других пострадали Краснодарский край и Адыгея — здесь без электричества остались 60 тысяч жителей. В Дагестане без света сидят 55 тысяч человек. Также непогода задела Дагестан, Ставрополье, Калмыкию, Воронежскую, Ростовскую и Волгоградскую области, сообщает Министерство энергетики РФ на своем официальном сайте.

Сейчас в пострадавших от непогоды районах энергетики ведут восстановительные работы. Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением энергоснабжения.

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Плохая погода стала причиной массовых отключений электричества в нескольких регионах на юге России и в Воронежской области. Без света остались почти 180 тысяч человек. От непогоды сильнее других пострадали Краснодарский край и Адыгея — здесь без электричества остались 60 тысяч жителей. В Дагестане без света сидят 55 тысяч человек. Также непогода задела Дагестан, Ставрополье, Калмыкию, Воронежскую, Ростовскую и Волгоградскую области, сообщает Министерство энергетики РФ на своем официальном сайте. Сейчас в пострадавших от непогоды районах энергетики ведут восстановительные работы. Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением энергоснабжения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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