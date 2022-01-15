Непогода оставила без электричества 180 тысяч россиян

В ряде регионов России резко испортилась погода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Плохая погода стала причиной массовых отключений электричества в нескольких регионах на юге России и в Воронежской области. Без света остались почти 180 тысяч человек.

От непогоды сильнее других пострадали Краснодарский край и Адыгея — здесь без электричества остались 60 тысяч жителей. В Дагестане без света сидят 55 тысяч человек. Также непогода задела Дагестан, Ставрополье, Калмыкию, Воронежскую, Ростовскую и Волгоградскую области, сообщает Министерство энергетики РФ на своем официальном сайте.

Сейчас в пострадавших от непогоды районах энергетики ведут восстановительные работы. Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением энергоснабжения.