Психолог назвал отличия апатии от депрессии

16 января 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Апатия напрямую зависит от сезона и солнечных дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депрессия — это состояние, с которым человек не справится без помощи специалиста, в отличие от апатии, которая напрямую зависит от сезона. Об этом URA.RU рассказал психолог Иван Карнаух. «Депрессия — это клиническое состояние, ее видно невооруженным глазом. Человеку очень сложно жить, ничего не хочется, весь день лежит, аппетит падает, жизнь не мила. Человек считает, что это навсегда. Иногда это путают с временным нарушением, которое бывает на севере очень часто. Ученые давно связали это с солнечными днями. Не зря мы боимся темноты. Если она долго длится, то заставляет человека пугаться всех сложностей, которые он сам себе может придумать. А они уже вызывают тревогу, страх и впоследствии ощущение, что жизнь кончилась. У здоровых людей такое состояние может быть сезонным», — объяснил Иван Карнаух. Психолог Елена Перминова назвала отличительные признаки депрессии. «Это длительный сон, потеря интереса к удовольствиям, сокращение общения, сниженный эмоциональный фон, разбитость», — сказала собеседница агентства. В свою очередь, депрессия бывает двух типов. Эндогенная — больше проявляется утром, а психогенная — вечером. «Лучше всего обратиться к специалисту, потому что эндогенная депрессия имеет биологическое основание и, вероятно, что без медикаментов не обойтись. Психогенную депрессию проще, быстрее и безопаснее пережить в сопровождении психолога, чаще без медикаментов», — порекомендовала психолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депрессия — это состояние, с которым человек не справится без помощи специалиста, в отличие от апатии, которая напрямую зависит от сезона. Об этом URA.RU рассказал психолог Иван Карнаух. «Депрессия — это клиническое состояние, ее видно невооруженным глазом. Человеку очень сложно жить, ничего не хочется, весь день лежит, аппетит падает, жизнь не мила. Человек считает, что это навсегда. Иногда это путают с временным нарушением, которое бывает на севере очень часто. Ученые давно связали это с солнечными днями. Не зря мы боимся темноты. Если она долго длится, то заставляет человека пугаться всех сложностей, которые он сам себе может придумать. А они уже вызывают тревогу, страх и впоследствии ощущение, что жизнь кончилась. У здоровых людей такое состояние может быть сезонным», — объяснил Иван Карнаух. Психолог Елена Перминова назвала отличительные признаки депрессии. «Это длительный сон, потеря интереса к удовольствиям, сокращение общения, сниженный эмоциональный фон, разбитость», — сказала собеседница агентства. В свою очередь, депрессия бывает двух типов. Эндогенная — больше проявляется утром, а психогенная — вечером. «Лучше всего обратиться к специалисту, потому что эндогенная депрессия имеет биологическое основание и, вероятно, что без медикаментов не обойтись. Психогенную депрессию проще, быстрее и безопаснее пережить в сопровождении психолога, чаще без медикаментов», — порекомендовала психолог.