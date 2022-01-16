Депутат Госдумы нашел деньги на выплаты россиянам

В Госдуме предложили преобразовать Фонд национального благосостояния Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фонд национального благосостояния (ФНБ) необходимо преобразовать в фонд ликвидации бедности и нищеты в стране, а деньги из него направить на помощь россиянам. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Нилов.

«Фонды пухнут, отчетность замечательная, а люди мрут, бедность растет, нищета растет. Может быть, нам действительно вот этот великий Фонд национального благосостояния надо сначала преобразовать в Фонд ликвидации бедности и нищеты в стране, а потом будем о благополучии мечтать?» — заявил Нилов в разговоре с ИА REGNUM. Он отметил, что средства из фонда необходимо направить на помощь и выплаты россиянам.

Ранее депутат Госдумы и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ввести в стране «справедливый» базовый доход, по которому предусматриваются выплаты гражданам с детьми по 10 тысяч рублей ежемесячно на каждого человека. По его мнению, деньги можно взять из Фонда национального благосостояния. Формировать его планируется по новой схеме.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам