В Магнитогорске прихожанка провалилась под пол в церкви

Пенсионерку доставили в больницу и оказали первую помощь Фото: Илья Московец © URA.RU

В одной из церквей Магнитогорска 70-летняя пенсионерка провалилась под пол и застряла между коммуникациями труб. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» Поисково-спасательной службы Челябинской области.

«Не заметив в темноте опасности, одна из прихожанок провалилась под пол, прямо между труб коммуникаций. Возраст, старая травма ноги, боль и испуг не позволили ей самостоятельно выбраться из плена. Оказавшиеся рядом женщины также оказались бессильны, однако они смогли обратиться за помощью к спасателям областной ПСС», — сказано в сообщении МЧС.

Отмечается, что пенсионерку доставили в больницу, ей оказывается первая помощь. Пол в церкви был частично разобран, так как в здании проводился ремонт.