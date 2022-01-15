15 января 2022
14 января 2022
13 января 2022

В Магнитогорске прихожанка провалилась под пол в церкви

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночное пасхальное богослужение в Кафедральном соборе. Магнитогорск, свечи, церковь, медицинская маска
Пенсионерку доставили в больницу и оказали первую помощь Фото:

В одной из церквей Магнитогорска 70-летняя пенсионерка провалилась под пол и застряла между коммуникациями труб. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» Поисково-спасательной службы Челябинской области.

«Не заметив в темноте опасности, одна из прихожанок провалилась под пол, прямо между труб коммуникаций. Возраст, старая травма ноги, боль и испуг не позволили ей самостоятельно выбраться из плена. Оказавшиеся рядом женщины также оказались бессильны, однако они смогли обратиться за помощью к спасателям областной ПСС», — сказано в сообщении МЧС.

Отмечается, что пенсионерку доставили в больницу, ей оказывается первая помощь. Пол в церкви был частично разобран, так как в здании проводился ремонт.

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В одной из церквей Магнитогорска 70-летняя пенсионерка провалилась под пол и застряла между коммуникациями труб. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» Поисково-спасательной службы Челябинской области. «Не заметив в темноте опасности, одна из прихожанок провалилась под пол, прямо между труб коммуникаций. Возраст, старая травма ноги, боль и испуг не позволили ей самостоятельно выбраться из плена. Оказавшиеся рядом женщины также оказались бессильны, однако они смогли обратиться за помощью к спасателям областной ПСС», — сказано в сообщении МЧС. Отмечается, что пенсионерку доставили в больницу, ей оказывается первая помощь. Пол в церкви был частично разобран, так как в здании проводился ремонт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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