Депутат Госдумы заявил о праве регионов на полный запрет алкоголя

Региональные власти вправе запретить продажу алкоголя в выходные дни на территории своего субъекта и без федеральных законопроектов, а также могут ввести полный запрет на продажу спиртного. Об этом URA.RU рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с URA.RU предложил запретить продажу алкоголя в выходные дни. По его задумке, в субботу и воскресенье алкоголь может продаваться только в барах и других заведениях. Также он предложил поднять возрастные ограничения по продаже спиртных напитков.
«Эта идея уже реализована в ряде регионов. Там уже запрещена продажа крепкого алкоголя в выходные. Региональные власти сегодня наделены большим количеством полномочий в этой части, в том числе, части полного запрета продажи алкоголя. Здесь ничего нового нет», — заявил Алексей Куринный.
По словам депутата Госдумы, в России на протяжении нескольких лет власти последовательно борются с алкоголизмом. «Это точно так же, как и последовательные шаги по ограничению доступа к алкоголю. Это один из элементов антиалкогольной концепции в РФ, которая реализуется на протяжении последних восьми лет и дает ощутимые результаты», — добавил он.
«Сегодня региональным властям даны все полномочия в этом. Они могут это делать без каких-то особых федеральных законодательных новелл», — заключил Алексей Куринный.
Региональные власти вправе запретить продажу алкоголя в выходные дни на территории своего субъекта и без федеральных законопроектов, а также могут ввести полный запрет на продажу спиртного. Об этом URA.RU рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный. Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с URA.RU предложил запретить продажу алкоголя в выходные дни. По его задумке, в субботу и воскресенье алкоголь может продаваться только в барах и других заведениях. Также он предложил поднять возрастные ограничения по продаже спиртных напитков. «Эта идея уже реализована в ряде регионов. Там уже запрещена продажа крепкого алкоголя в выходные. Региональные власти сегодня наделены большим количеством полномочий в этой части, в том числе, части полного запрета продажи алкоголя. Здесь ничего нового нет», — заявил Алексей Куринный. По словам депутата Госдумы, в России на протяжении нескольких лет власти последовательно борются с алкоголизмом. «Это точно так же, как и последовательные шаги по ограничению доступа к алкоголю. Это один из элементов антиалкогольной концепции в РФ, которая реализуется на протяжении последних восьми лет и дает ощутимые результаты», — добавил он. «Сегодня региональным властям даны все полномочия в этом. Они могут это делать без каких-то особых федеральных законодательных новелл», — заключил Алексей Куринный.