Депутат Госдумы заявил о праве регионов на полный запрет алкоголя

Власти в регионах России имеют право полностью запрещать продажу алкоголя Фото: Анна Майорова © URA.RU

Региональные власти вправе запретить продажу алкоголя в выходные дни на территории своего субъекта и без федеральных законопроектов, а также могут ввести полный запрет на продажу спиртного. Об этом URA.RU рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с URA.RU предложил запретить продажу алкоголя в выходные дни. По его задумке, в субботу и воскресенье алкоголь может продаваться только в барах и других заведениях. Также он предложил поднять возрастные ограничения по продаже спиртных напитков.

«Эта идея уже реализована в ряде регионов. Там уже запрещена продажа крепкого алкоголя в выходные. Региональные власти сегодня наделены большим количеством полномочий в этой части, в том числе, части полного запрета продажи алкоголя. Здесь ничего нового нет», — заявил Алексей Куринный.

По словам депутата Госдумы, в России на протяжении нескольких лет власти последовательно борются с алкоголизмом. «Это точно так же, как и последовательные шаги по ограничению доступа к алкоголю. Это один из элементов антиалкогольной концепции в РФ, которая реализуется на протяжении последних восьми лет и дает ощутимые результаты», — добавил он.

«Сегодня региональным властям даны все полномочия в этом. Они могут это делать без каких-то особых федеральных законодательных новелл», — заключил Алексей Куринный.

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