Facebook заблокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене

Facebook заблокировал страницу российских дипломатов за «запрещенный контент» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Социальная сеть Facebook заблокировала страницу российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, которые прошли в Вене. Об этом сообщил глава российской делегации Константин Гаврилов.

«В пятницу Facebook забанил страничку делегации, сославшись на запрещенный контент. Представители делегации репостили на своей странице в этой социальной сети только заявления руководства России и МИД РФ», — сказал Гаврилов в беседе с ТАСС.

13 января в Вене прошли переговоры России и ОБСЕ, по итогам которых участники не договорились о «красных линиях». Представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич после переговоров отметил, что отсутствие договоренностей может привести к катастрофическим последствиям.