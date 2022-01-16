Facebook заблокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене

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Facebook заблокировал страницу российских дипломатов за «запрещенный контент» Фото:

Социальная сеть Facebook заблокировала страницу российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, которые прошли в Вене. Об этом сообщил глава российской делегации Константин Гаврилов.

«В пятницу Facebook забанил страничку делегации, сославшись на запрещенный контент. Представители делегации репостили на своей странице в этой социальной сети только заявления руководства России и МИД РФ», — сказал Гаврилов в беседе с ТАСС.

13 января в Вене прошли переговоры России и ОБСЕ, по итогам которых участники не договорились о «красных линиях». Представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич после переговоров отметил, что отсутствие договоренностей может привести к катастрофическим последствиям.

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Социальная сеть Facebook заблокировала страницу российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, которые прошли в Вене. Об этом сообщил глава российской делегации Константин Гаврилов. «В пятницу Facebook забанил страничку делегации, сославшись на запрещенный контент. Представители делегации репостили на своей странице в этой социальной сети только заявления руководства России и МИД РФ», — сказал Гаврилов в беседе с ТАСС. 13 января в Вене прошли переговоры России и ОБСЕ, по итогам которых участники не договорились о «красных линиях». Представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич после переговоров отметил, что отсутствие договоренностей может привести к катастрофическим последствиям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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