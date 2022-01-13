Постпред России предрек катастрофу без договора РФ и Запада. «Момент истины настал»

13 января 2022 в 21:17 Размер текста - 17 +

Россия и Запад должны договориться о линиях, за которые нельзя переходить, сказал Александр Лукашевич Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Если Россия и Запад не договорятся о «красных линиях» в ближайшее время, могут наступить катастрофические последствия. Об этом предупредил представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич после совещания постоянного совета. «Российские идеи, которые мы обсуждали в Женеве, Брюсселе и Вене на площадке ОБСЕ, — это, по сути, момент истины, который должен определить, будем ли мы договариваться о тех линиях, которые нельзя переходить, и о тех принципах, которые нельзя нарушать, либо ситуация пойдет по сценарию, который может привести к катастрофическим последствиям. Этого хотелось бы избежать», — заявил постпред. Трансляцию брифинга вел РБК. Лукашевич подчеркнул, что представители России не могли добиться от коллег из ОБСЕ «адекватного ответа или реакции» на предложения Москвы. По словам постпреда, на совещании «все вращалось» вокруг озабоченности партнеров и якобы агрессивного поведения РФ, особенно в контексте Украины. Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что США и НАТО обещали подготовить для России предложения по безопасности, пишет «Царьград». При этом министр подчеркнул, что иностранные коллеги не умеют искать компромиссы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Если Россия и Запад не договорятся о «красных линиях» в ближайшее время, могут наступить катастрофические последствия. Об этом предупредил представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич после совещания постоянного совета. «Российские идеи, которые мы обсуждали в Женеве, Брюсселе и Вене на площадке ОБСЕ, — это, по сути, момент истины, который должен определить, будем ли мы договариваться о тех линиях, которые нельзя переходить, и о тех принципах, которые нельзя нарушать, либо ситуация пойдет по сценарию, который может привести к катастрофическим последствиям. Этого хотелось бы избежать», — заявил постпред. Трансляцию брифинга вел РБК. Лукашевич подчеркнул, что представители России не могли добиться от коллег из ОБСЕ «адекватного ответа или реакции» на предложения Москвы. По словам постпреда, на совещании «все вращалось» вокруг озабоченности партнеров и якобы агрессивного поведения РФ, особенно в контексте Украины. Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что США и НАТО обещали подготовить для России предложения по безопасности, пишет «Царьград». При этом министр подчеркнул, что иностранные коллеги не умеют искать компромиссы.