Песков: санкции США против Кремля приведут к разрыву отношений

Санкции США против руководства России могут привести к прекращению отношений между двумя странами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Санкции в отношении руководства России — это за пределами нашего понимания. Потенциально они могут привести к прекращению любых отношений между нашими двумя странами», — заявил Песков CNN, подчеркнув, что это «не в интересах нормализации между двумя странами». Трансляция интервью ведется в Twitter телеканала.
Кроме того, по словам Пескова, в ответ на постоянную угрозу санкций со стороны США Россия развивает внутреннее производство и экономику. Таким образом, санкции дают «ускорение нашей национальной экономике». «Россия достаточно велика и самодостаточна, чтобы быть уязвимой к санкциям Запада», — отметил он.
Санкции США против руководства России могут привести к прекращению отношений между двумя странами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Санкции в отношении руководства России — это за пределами нашего понимания. Потенциально они могут привести к прекращению любых отношений между нашими двумя странами», — заявил Песков CNN, подчеркнув, что это «не в интересах нормализации между двумя странами». Трансляция интервью ведется в Twitter телеканала. Кроме того, по словам Пескова, в ответ на постоянную угрозу санкций со стороны США Россия развивает внутреннее производство и экономику. Таким образом, санкции дают «ускорение нашей национальной экономике». «Россия достаточно велика и самодостаточна, чтобы быть уязвимой к санкциям Запада», — отметил он. Ранее официальный представитель Кремля заявил, что Россия никогда и ни с кем не будет обсуждать вопрос размещения ракет в Калининградской области. «Калининград — это российская территория», — отметил Песков в интервью CNN.