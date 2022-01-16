Песков: санкции США против Кремля приведут к разрыву отношений

Дмитрий Песков объяснил, чем чреваты новые ограничения со стороны Штатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Санкции США против руководства России могут привести к прекращению отношений между двумя странами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Санкции в отношении руководства России — это за пределами нашего понимания. Потенциально они могут привести к прекращению любых отношений между нашими двумя странами», — заявил Песков CNN, подчеркнув, что это «не в интересах нормализации между двумя странами». Трансляция интервью ведется в Twitter телеканала.

Кроме того, по словам Пескова, в ответ на постоянную угрозу санкций со стороны США Россия развивает внутреннее производство и экономику. Таким образом, санкции дают «ускорение нашей национальной экономике». «Россия достаточно велика и самодостаточна, чтобы быть уязвимой к санкциям Запада», — отметил он.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что Россия никогда и ни с кем не будет обсуждать вопрос размещения ракет в Калининградской области. «Калининград — это российская территория», — отметил Песков в интервью CNN.

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