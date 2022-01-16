«Известия»: выезд за рубеж ограничили для миллионов россиян

17 января 2022 в 06:43 Размер текста - 17 +

Всего было вынесено 11 млн ограничивающих выезд за пределы РФ постановлений Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В 2021 году федеральной службой судебных приставов (ФССП) было вынесено 11 миллионов постановлений о временном запрете на выезд за пределы РФ. Это на 3 миллиона больше, чем в предыдущем году. «За 11 месяцев 2021 года выезд за границу был временно ограничен для 11 млн российских граждан, у которых есть долги», — сообщили в «Известиях». Отмечается, что за данный период ФССП возбудила более 64 миллионов исполнительных производств, а также взыскала более 800 миллиардов рублей, 125 миллиардов из которых взыскали за счет запрета выезда за границу. Ограничить право выезда за пределы РФ могут в случае наличия задолженности более 30 тысяч рублей, либо при неуплате алиментов на сумму, превышающую 10 тысяч рублей. Именно по второй причине было вынесено более 966 тысяч постановлений об ограничении выезда за рубеж, отметили в издании. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В 2021 году федеральной службой судебных приставов (ФССП) было вынесено 11 миллионов постановлений о временном запрете на выезд за пределы РФ. Это на 3 миллиона больше, чем в предыдущем году. «За 11 месяцев 2021 года выезд за границу был временно ограничен для 11 млн российских граждан, у которых есть долги», — сообщили в «Известиях». Отмечается, что за данный период ФССП возбудила более 64 миллионов исполнительных производств, а также взыскала более 800 миллиардов рублей, 125 миллиардов из которых взыскали за счет запрета выезда за границу. Ограничить право выезда за пределы РФ могут в случае наличия задолженности более 30 тысяч рублей, либо при неуплате алиментов на сумму, превышающую 10 тысяч рублей. Именно по второй причине было вынесено более 966 тысяч постановлений об ограничении выезда за рубеж, отметили в издании.