Беглый олигарх: протесты в Казахстане координировали из Киева

17 января 2022 в 07:28 Размер текста - 17 +

Мухтар Аблязов заявил, что протестующие с ним советовались Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Протесты в Казахстане координировали из Киева. Об этом заявил беглый глава запрещенного в республике оппозиционного объединения «Демократический выбор Казахстана», экс-банкир и оппозиционер Мухтар Аблязов, который живет во Франции. «У нас организационный штаб, — точнее говоря, он назывался «координационный штаб «Демократический выбор Казахстана» — находится в Киеве», — цитирует РИА «Новости» Аблязова. По его словам, штаб активизировал работу после начала митингов в Казахстане. Туда звонили протестующие и советовались по поводу дальнейших действий, сказал он. Аблязов отметил, что митингующим рекомендовали следовать выработанному оппозицией алгоритму, который существует более четырех лет. Этот алгоритм предполагает мирные митинги, в том числе борьбу с мародерами, но подразумевает также захват административных зданий. Аблязов — экс-министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана, председатель совета директоров БТА Банка, видеоблогер. Он живет за границей уже несколько лет. В Казахстане его обвиняют в создании преступного сообщества и похищении денег БТА Банка (ущерб — 7,5 млрд долларов). Также Аблязова заочно приговорили к пожизненному заключению по обвинению в убийстве бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году. Аблязов назвал себя лидером протестов в Казахстане. Аблязов отметил, что не получал деньги из западных стран для координации беспорядков. Жители Казахстана вышли на протесты в начале января из-за роста стоимости сжиженного газа. Митинги постепенно переросли в столкновения с полицией, люди атаковали административные здания, грабили магазины и банки. Пострадали 4578 человек. В результате произошедшего 4353 человека пострадали, из них 3393 — силовики, цитирует RT начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры страны Серика Шалабаева. Погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Протесты в Казахстане координировали из Киева. Об этом заявил беглый глава запрещенного в республике оппозиционного объединения «Демократический выбор Казахстана», экс-банкир и оппозиционер Мухтар Аблязов, который живет во Франции. «У нас организационный штаб, — точнее говоря, он назывался «координационный штаб «Демократический выбор Казахстана» — находится в Киеве», — цитирует РИА «Новости» Аблязова. По его словам, штаб активизировал работу после начала митингов в Казахстане. Туда звонили протестующие и советовались по поводу дальнейших действий, сказал он. Аблязов отметил, что митингующим рекомендовали следовать выработанному оппозицией алгоритму, который существует более четырех лет. Этот алгоритм предполагает мирные митинги, в том числе борьбу с мародерами, но подразумевает также захват административных зданий. Аблязов — экс-министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана, председатель совета директоров БТА Банка, видеоблогер. Он живет за границей уже несколько лет. В Казахстане его обвиняют в создании преступного сообщества и похищении денег БТА Банка (ущерб — 7,5 млрд долларов). Также Аблязова заочно приговорили к пожизненному заключению по обвинению в убийстве бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году. Аблязов назвал себя лидером протестов в Казахстане. Аблязов отметил, что не получал деньги из западных стран для координации беспорядков. Жители Казахстана вышли на протесты в начале января из-за роста стоимости сжиженного газа. Митинги постепенно переросли в столкновения с полицией, люди атаковали административные здания, грабили магазины и банки. Пострадали 4578 человек. В результате произошедшего 4353 человека пострадали, из них 3393 — силовики, цитирует RT начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры страны Серика Шалабаева. Погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.