Ответственность за беспорядки в Казахстане взял беглый олигарх

Мухтар Аблязов взял ответственность за беспорядки в Казахстане Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Глава запрещенного в республике оппозиционного объединения «Демократический выбор Казахстана», экс-банкир и оппозиционер Мухтар Аблязов заявил, что является «лидером оппозиции и протестов» в республике. Об этом сообщает Reuters.

«Я вижу себя лидером оппозиции. Каждый день протестующие звонят мне и спрашивают: „Что нам делать? Мы стоим здесь: что нам делать?“», — передает Reuters слова Аблязова.

Киевский штаб оппозиционера и его партии Демократический выбор Казахстана уже посетили сотрудники СБУ, сообщает сайт «Корреспондент». Аблязов также сказал, что не получал денежных средств из стран Запада для координации протестов.

На фоне нарастающих протестов, начавшихся в республике в начале января из-за подорожавшего газа, в стране временно отключили мобильный интернет. В результате беспорядков погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов без головы. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение.

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