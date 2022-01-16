Гинцбург сообщил о смертельной опасности «живой вакцины» от COVID

17 января 2022 в 08:21 Размер текста - 17 +

«Живой вакциной» может стать любой штамм COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Опасность «живой вакцины» от коронавируса в том, что она может привести к летальному исходу. Об этом рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Живой вакциной не только „омикрон“ может быть, но и все штаммы, которые циркулируют. Если человек перенес заболевание „на ногах“, то, считайте, это живая вакцина. Но никто не скажет, какие будут последствия такой „вакцинации“, в отличие от вакцинации „Спутником“, безопасность которого давно доказана. Потому что осложнения от живой вакцины бывают разные, вплоть до летальных исходов», — цитирует ТАСС Александра Гинцбурга. Штамм «Омикрон» может оказаться «живой вакциной», потому что у этого варианта вируса снижена патогенность, а после выздоровления появляется иммунитет даже к болезнетворным вариантам. Такое заявление в беседе с URA.RU сделал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн заявил URA.RU, что этот штамм не сможет стать на 100% «живой вакциной», потому что не охватит все население. Месяц назад представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелиту Вуйнович заявляла, что «Омикрон» способен стать «живой вакциной» и это поможет в борьбе с пандемией. Но пока об этом рано говорить точно из-за недостаточного числа пациентов с «омикроном», цитирует ее «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Опасность «живой вакцины» от коронавируса в том, что она может привести к летальному исходу. Об этом рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Живой вакциной не только „омикрон“ может быть, но и все штаммы, которые циркулируют. Если человек перенес заболевание „на ногах“, то, считайте, это живая вакцина. Но никто не скажет, какие будут последствия такой „вакцинации“, в отличие от вакцинации „Спутником“, безопасность которого давно доказана. Потому что осложнения от живой вакцины бывают разные, вплоть до летальных исходов», — цитирует ТАСС Александра Гинцбурга. Штамм «Омикрон» может оказаться «живой вакциной», потому что у этого варианта вируса снижена патогенность, а после выздоровления появляется иммунитет даже к болезнетворным вариантам. Такое заявление в беседе с URA.RU сделал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн заявил URA.RU, что этот штамм не сможет стать на 100% «живой вакциной», потому что не охватит все население. Месяц назад представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелиту Вуйнович заявляла, что «Омикрон» способен стать «живой вакциной» и это поможет в борьбе с пандемией. Но пока об этом рано говорить точно из-за недостаточного числа пациентов с «омикроном», цитирует ее «Национальная служба новостей».