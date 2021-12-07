Вирусолог Альтштейн усомнился, что «Омикрон» будет живой вакциной

07 декабря 2021 в 13:07 Размер текста - 17 +

Лучшей защитой от COVID-19 может стать вакцина с использованием живого вируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Южноафриканский штамм «Омикрон» не сможет стать на 100% природной живой вакциной, так как не охватит все население. В отличие от прививок с неубитым вирусом. Об этом в беседе с URA.RU рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн. Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что новый штамм «Омикрон» может стать живой природной вакциной от COVID-19. Так как он менее патогенен, но более заразен. Перенесшие этот штамм станут устойчивы к болезнетворным вариантам. «Считать вирус живой природной вакциной мы не можем. Это может быть что-то близкое к той вакцине. Конечно, если штамм будет широко распространяться и вызывать легкие формы заболевания, он будет создавать иммунитет и сможет помочь в ликвидации, в окончании пандемии, это не исключено, но это не совсем то же, что живая вакцина. Живой вакциной можно охватить почти сто процентов людей. При ней иммунитет развивается и антительный, и на клеточном уровне», — объяснил Анатолий Альтштейн. По словам профессора, вакцину на основе живого вируса COVID-19 ученые начали создавать с начала пандемии. «Вообще проблема введения живых вакцин в профилактику COVID-19 — важная вещь, это как вишенка на торте. Она может легко применяться — через рот или каплями в нос. Вакцины, что сейчас используются — неживые. Официально пока живая вакцина от COVID-19 не создана, но над ней работают с первых дней эпидемии. И она может оказаться самой лучшей, но до этого еще далеко, ее еще нужно будет тщательно испытать», — подчеркнул Альтштейн. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Южноафриканский штамм «Омикрон» не сможет стать на 100% природной живой вакциной, так как не охватит все население. В отличие от прививок с неубитым вирусом. Об этом в беседе с URA.RU рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн. Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что новый штамм «Омикрон» может стать живой природной вакциной от COVID-19. Так как он менее патогенен, но более заразен. Перенесшие этот штамм станут устойчивы к болезнетворным вариантам. «Считать вирус живой природной вакциной мы не можем. Это может быть что-то близкое к той вакцине. Конечно, если штамм будет широко распространяться и вызывать легкие формы заболевания, он будет создавать иммунитет и сможет помочь в ликвидации, в окончании пандемии, это не исключено, но это не совсем то же, что живая вакцина. Живой вакциной можно охватить почти сто процентов людей. При ней иммунитет развивается и антительный, и на клеточном уровне», — объяснил Анатолий Альтштейн. По словам профессора, вакцину на основе живого вируса COVID-19 ученые начали создавать с начала пандемии. «Вообще проблема введения живых вакцин в профилактику COVID-19 — важная вещь, это как вишенка на торте. Она может легко применяться — через рот или каплями в нос. Вакцины, что сейчас используются — неживые. Официально пока живая вакцина от COVID-19 не создана, но над ней работают с первых дней эпидемии. И она может оказаться самой лучшей, но до этого еще далеко, ее еще нужно будет тщательно испытать», — подчеркнул Альтштейн.