В Пермский край придет похолодание

Прогнозируется, что в регионе не будет снегопадов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После потепления в первой половине рабочей недели в Пермском крае ожидается похолодание. К концу недели снова похолодает до -15. Об этом сообщается на сайте проекта «Метеоролог и я».

«К концу недели вероятно похолодание, но сильных морозов, как на прошлой неделе, уже не ожидается», — сообщается на сайте проекта. Прогнозируется, что в регионе не будет снегопадов.

Потепление и постепенное повышение температуры воздуха в крае состоится с понедельника по среду. В понедельник температура воздуха днем составит от -8 до -13 градусов, по югу возможна метель. Во вторник температура ночью -8, -13, днем -5, -10 градусов с порывами ветра до 15 м/с. В среду днем потеплеет до -2, -7 градусов. В конце рабочей недели ожидается похолодание до -7, -12, а в пятницу до -16, -21 ночью, днем до -10, -15. В последний день рабочей недели Пермский край, возможно, накроет туман.

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