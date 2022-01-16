16 января 2022
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В Пермский край придет похолодание

© Служба новостей «URA.RU»
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Прогнозируется, что в регионе не будет снегопадов Фото:

После потепления в первой половине рабочей недели в Пермском крае ожидается похолодание. К концу недели снова похолодает до -15. Об этом сообщается на сайте проекта «Метеоролог и я».

«К концу недели вероятно похолодание, но сильных морозов, как на прошлой неделе, уже не ожидается», — сообщается на сайте проекта. Прогнозируется, что в регионе не будет снегопадов.

Потепление и постепенное повышение температуры воздуха в крае состоится с понедельника по среду. В понедельник температура воздуха днем составит от -8 до -13 градусов, по югу возможна метель. Во вторник температура ночью -8, -13, днем -5, -10 градусов с порывами ветра до 15 м/с. В среду днем потеплеет до -2, -7 градусов. В конце рабочей недели ожидается похолодание до -7, -12, а в пятницу до -16, -21 ночью, днем до -10, -15. В последний день рабочей недели Пермский край, возможно, накроет туман.

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После потепления в первой половине рабочей недели в Пермском крае ожидается похолодание. К концу недели снова похолодает до -15. Об этом сообщается на сайте проекта «Метеоролог и я». «К концу недели вероятно похолодание, но сильных морозов, как на прошлой неделе, уже не ожидается», — сообщается на сайте проекта. Прогнозируется, что в регионе не будет снегопадов. Потепление и постепенное повышение температуры воздуха в крае состоится с понедельника по среду. В понедельник температура воздуха днем составит от -8 до -13 градусов, по югу возможна метель. Во вторник температура ночью -8, -13, днем -5, -10 градусов с порывами ветра до 15 м/с. В среду днем потеплеет до -2, -7 градусов. В конце рабочей недели ожидается похолодание до -7, -12, а в пятницу до -16, -21 ночью, днем до -10, -15. В последний день рабочей недели Пермский край, возможно, накроет туман.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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