Военных разозлил приказ ЦВО о фото родных в личных автомобилях

Военных ЦВО призывают быть внимательнее на дорогах (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Военные назвали показухой приказ Центрального военного округа (ЦВО) о применении мер по профилактике и предотвращению ДТП с участием личного состава. Текст телеграммы, которая якобы пришла из штаба округа, опубликовали в сообществе battle_sailor в Instagram. Подписчики пожаловались, что ради уменьшения количеств аварий некоторые командиры приказали военнослужащим сдавать на выходные ключи от личных авто.

«До 15 января 2022 года организовать размещение в автомобилях военнослужащих на спидометре (отметка 60 км/час) маленькой фотографии родных и близких (мать, жена, ребенок); на приборной панели (бардачок) распечатанную надпись „помни, они ждут тебя дома“», — говорится в опубликованной в Instagram телеграмме.

В числе прочих мер командующему составу приказано провести беседы с военнослужащими, склонными к употреблению алкоголя и нарушениям дисциплины. Также в опубликованном сообщении приказано организовать и выставить совместные с ВАИ (военная автомобильная инспекция — прим.ред.) и ГИБДД посты для проверки автомобилей в ночное время и выходные дни.

Некоторые подписчики в комментариях раскритиковали приказ и рассказали, как в их частях идет профилактика ДТП. «У меня в части контрактники насмерть разбились. По своей вине, и командир части приказал всем, у кого личный авто, сдавать на выходные ключи дежурному по части. Было весело», — написал пользователь под ником nordwind86. Этот же подписчик продолжил: «У нас капитан ротному еще говорит: „Какое они имеют права забирать ключи от моей машины? Я человек, и у меня есть права!“. А ему ротный ответил: „Ты военный, и у тебя нет прав, так что быстро отдал ключи“».

«Это чисто военная показуха, как бы проводим соответствующую работу с лс по профилактике и предупреждению ДТП, на самом деле лишь бы бумажки были и в журнале расписались», — считает другой комментатор valeros12. «Перед каждыми выходными такие справки писал по указанию кадровиков, что ЛС проинструктирован до слез, рекомендовано личным транспортом вообще не пользоваться», — заявил подписчик по имени stariznakomi.

За комментарием URA.RU обратилось в пресс-службу ЦВО, где посоветовали направить в ведомство запрос. На момент публикации материала ответ получен не был.

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