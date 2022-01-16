Военных ЦВО обязали клеить фото близких на спидометр

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Алексея Текслера по отремонтированным дорогам. Челябинск, салон автомобиля, спидометр, лада xray, приборная доска, панель приборов
Фотографии близких на спидометре у военных должны помочь в борьбе с превышением скорости Фото:

Военнослужащих Центрального военного округа, для борьбы с превышением скорости, обязали поместить в свои машины фото близких и расклеить специальные наклейки. Соответствующая телеграмма пришла из штаба округа.

«С 15 января военнослужащие Центрального военного округа должны необычно затюнинговать салоны своих машин: расклеить наклейки, что их ждут дома, выделить ремни безопасности, а также поместить небольшую фотку родственника на спидометре, чтобы не превысить скорость. Все это, по мнению руководства, должно снизить количество аварий на дорогах», — пишет telegram-канал Baza.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Министерства обороны с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответа не поступило.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Военнослужащих Центрального военного округа, для борьбы с превышением скорости, обязали поместить в свои машины фото близких и расклеить специальные наклейки. Соответствующая телеграмма пришла из штаба округа. «С 15 января военнослужащие Центрального военного округа должны необычно затюнинговать салоны своих машин: расклеить наклейки, что их ждут дома, выделить ремни безопасности, а также поместить небольшую фотку родственника на спидометре, чтобы не превысить скорость. Все это, по мнению руководства, должно снизить количество аварий на дорогах», — пишет telegram-канал Baza. URA.RU направило запрос в пресс-службу Министерства обороны с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответа не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...