Военных ЦВО обязали клеить фото близких на спидометр

Фотографии близких на спидометре у военных должны помочь в борьбе с превышением скорости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военнослужащих Центрального военного округа, для борьбы с превышением скорости, обязали поместить в свои машины фото близких и расклеить специальные наклейки. Соответствующая телеграмма пришла из штаба округа.

«С 15 января военнослужащие Центрального военного округа должны необычно затюнинговать салоны своих машин: расклеить наклейки, что их ждут дома, выделить ремни безопасности, а также поместить небольшую фотку родственника на спидометре, чтобы не превысить скорость. Все это, по мнению руководства, должно снизить количество аварий на дорогах», — пишет telegram-канал Baza.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Министерства обороны с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответа не поступило.