В Орджоникидзевском районе Перми из-за прорыва водовода частично затопило улицу Цимлянскую. Без воды остались десятки домов, сообщили URA.RU в пресс-службе «НОВОГОР-Прикамье» (оператор водоканала).
«ООО „НОВОГОР-Прикамье“ сообщает, что в 7:59 17.01.2022 из-за утечки на сети для проведения ремонтно-восстановительных работ отключен участок водопровода диаметром 300 мм. Отключенным потребителям организован подвоз воды, организована уборка наледи», — сообщили в компании.
По данным «НОВОГОРа», под отключение попали следующие дома:
Устранением аварии занимается подрядная организация «НОВОГОРа» компания «Строительство и ремонт». Очевидцы опубликовали в соцсетях фото коммунальной аварии. По их словам, затопленная улица «превратилась в море». «Микрорайон Левшино: между остановками общественного транспорта „Левшино“ и „Домостроительная“, разлилось море. Автомобили плывут», — написала пермская общественница Людмила Елтышева. Ранее в Перми в результате прорыва водовода оказались затопленными улица Локомотивная и площадь Гайдара.
Коммунальная авария в Орджоникидзевском районе произошла утром, 17 января
В Орджоникидзевском районе Перми из-за прорыва водовода частично затопило улицу Цимлянскую. Без воды остались десятки домов, сообщили URA.RU в пресс-службе «НОВОГОР-Прикамье» (оператор водоканала). «ООО „НОВОГОР-Прикамье“ сообщает, что в 7:59 17.01.2022 из-за утечки на сети для проведения ремонтно-восстановительных работ отключен участок водопровода диаметром 300 мм. Отключенным потребителям организован подвоз воды, организована уборка наледи», — сообщили в компании. По данным «НОВОГОРа», под отключение попали следующие дома: Устранением аварии занимается подрядная организация «НОВОГОРа» компания «Строительство и ремонт». Очевидцы опубликовали в соцсетях фото коммунальной аварии. По их словам, затопленная улица «превратилась в море». «Микрорайон Левшино: между остановками общественного транспорта „Левшино“ и „Домостроительная“, разлилось море. Автомобили плывут», — написала пермская общественница Людмила Елтышева. Ранее в Перми в результате прорыва водовода оказались затопленными улица Локомотивная и площадь Гайдара.