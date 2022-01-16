Сейчас коммунальщики устраняют последствия прорыва водовода (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Орджоникидзевском районе Перми из-за прорыва водовода частично затопило улицу Цимлянскую. Без воды остались десятки домов, сообщили URA.RU в пресс-службе «НОВОГОР-Прикамье» (оператор водоканала).

«ООО „НОВОГОР-Прикамье“ сообщает, что в 7:59 17.01.2022 из-за утечки на сети для проведения ремонтно-восстановительных работ отключен участок водопровода диаметром 300 мм. Отключенным потребителям организован подвоз воды, организована уборка наледи», — сообщили в компании.

По данным «НОВОГОРа», под отключение попали следующие дома:

Щербакова 65,65А,67,69,79,83,81;

Вилюйский пер: 3,4,5,6,7,8,9,10,10А,12;

Лоцманская, 13,18,15,13А,17,19,21,23,24,25,26,27,28;

Белозерская, 43,45;

Перевалочная, 24,22,30.

Устранением аварии занимается подрядная организация «НОВОГОРа» компания «Строительство и ремонт». Очевидцы опубликовали в соцсетях фото коммунальной аварии. По их словам, затопленная улица «превратилась в море». «Микрорайон Левшино: между остановками общественного транспорта „Левшино“ и „Домостроительная“, разлилось море. Автомобили плывут», — написала пермская общественница Людмила Елтышева. Ранее в Перми в результате прорыва водовода оказались затопленными улица Локомотивная и площадь Гайдара.

Коммунальная авария в Орджоникидзевском районе произошла утром, 17 января Фото: Людмила Елтышева, «Вконтакте»

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