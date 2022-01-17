Долина рассказала, как Путин пел вместе с ней «Погоду в доме»

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Лариса Долина и Этери Бериашвили на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, долина лариса
Ларисе Долиной, по ее словам, подпевал президент Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин на концерте Ларисы Долиной со всем залом пел хит «Погода в доме». Об этом артистка рассказала в эфире в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

«Он был у меня в Сочи на сольном концерте фестивальном, когда отдыхал… Шок с одной стороны, а с другой было очень приятно, когда он вошел в зал. Весь концерт просидел, было очень приятно. Даже, по-моему, пел „Погоду в доме“ со всем залом», — рассказала Долина.

Долина отметила, что Путин «такой же человек, как мы с вами». В интервью она также рассказала, что получила от президентского фонда грант в 29 млн рублей. Его она потратит на создание собственной вокальной школы.

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Президент России Владимир Путин на концерте Ларисы Долиной со всем залом пел хит «Погода в доме». Об этом артистка рассказала в эфире в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой». «Он был у меня в Сочи на сольном концерте фестивальном, когда отдыхал… Шок с одной стороны, а с другой было очень приятно, когда он вошел в зал. Весь концерт просидел, было очень приятно. Даже, по-моему, пел „Погоду в доме“ со всем залом», — рассказала Долина. Долина отметила, что Путин «такой же человек, как мы с вами». В интервью она также рассказала, что получила от президентского фонда грант в 29 млн рублей. Его она потратит на создание собственной вокальной школы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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