Долина рассказала, как Путин пел вместе с ней «Погоду в доме»

Ларисе Долиной, по ее словам, подпевал президент Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин на концерте Ларисы Долиной со всем залом пел хит «Погода в доме». Об этом артистка рассказала в эфире в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

«Он был у меня в Сочи на сольном концерте фестивальном, когда отдыхал… Шок с одной стороны, а с другой было очень приятно, когда он вошел в зал. Весь концерт просидел, было очень приятно. Даже, по-моему, пел „Погоду в доме“ со всем залом», — рассказала Долина.

Долина отметила, что Путин «такой же человек, как мы с вами». В интервью она также рассказала, что получила от президентского фонда грант в 29 млн рублей. Его она потратит на создание собственной вокальной школы.