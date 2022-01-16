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В ЯНАО из-за погодных условий закрыта важная автодорога

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Клипарт. ЯНАО , зима, трасса, зимник
Об ограничении сообщения с Красноселькупом сообщили в дептранспорта ЯНАО Фото:

Автомобильное движение между Красноселькупом и Коротчаево в ЯНАО приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом утром 17 января сообщили представители окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства в официальном аккаунте ведомства «ВКонтакте».

«Зимник Коротчаево — Красноселькуп. Закрыт в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении дептранспорта ЯНАО.

При этом, согласно данных интерактивной карты зимних автодорог, на данный момент возможны затруднения проезда по еще нескольким зимникам. В частности, закрыт зимник Аксарка — Яр-Сале, а также местная дорога между селеами Толька, Ратта и Южно-Харампурским месторождением

Ранее сообщалось, что сильный снегопад стал причиной задержки нескольких рейсов в аэропорту Ноябрьска. По официальной информации, аэропорт не принимал рейсы из-за неподготовленности посадочной полосы.

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Автомобильное движение между Красноселькупом и Коротчаево в ЯНАО приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом утром 17 января сообщили представители окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства в официальном аккаунте ведомства «ВКонтакте». «Зимник Коротчаево — Красноселькуп. Закрыт в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении дептранспорта ЯНАО. При этом, согласно данных интерактивной карты зимних автодорог, на данный момент возможны затруднения проезда по еще нескольким зимникам. В частности, закрыт зимник Аксарка — Яр-Сале, а также местная дорога между селеами Толька, Ратта и Южно-Харампурским месторождением Ранее сообщалось, что сильный снегопад стал причиной задержки нескольких рейсов в аэропорту Ноябрьска. По официальной информации, аэропорт не принимал рейсы из-за неподготовленности посадочной полосы.
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