В ЯНАО из-за погодных условий закрыта важная автодорога

Автомобильное движение между Красноселькупом и Коротчаево в ЯНАО приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом утром 17 января сообщили представители окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства в официальном аккаунте ведомства «ВКонтакте».
«Зимник Коротчаево — Красноселькуп. Закрыт в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении дептранспорта ЯНАО.
При этом, согласно данных интерактивной карты зимних автодорог, на данный момент возможны затруднения проезда по еще нескольким зимникам. В частности, закрыт зимник Аксарка — Яр-Сале, а также местная дорога между селеами Толька, Ратта и Южно-Харампурским месторождением
Ранее сообщалось, что сильный снегопад стал причиной задержки нескольких рейсов в аэропорту Ноябрьска. По официальной информации, аэропорт не принимал рейсы из-за неподготовленности посадочной полосы.
Автомобильное движение между Красноселькупом и Коротчаево в ЯНАО приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом утром 17 января сообщили представители окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства в официальном аккаунте ведомства «ВКонтакте». «Зимник Коротчаево — Красноселькуп. Закрыт в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении дептранспорта ЯНАО. При этом, согласно данных интерактивной карты зимних автодорог, на данный момент возможны затруднения проезда по еще нескольким зимникам. В частности, закрыт зимник Аксарка — Яр-Сале, а также местная дорога между селеами Толька, Ратта и Южно-Харампурским месторождением Ранее сообщалось, что сильный снегопад стал причиной задержки нескольких рейсов в аэропорту Ноябрьска. По официальной информации, аэропорт не принимал рейсы из-за неподготовленности посадочной полосы.