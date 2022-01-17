Снегопад парализовал работу аэропорта в ЯНАО

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Аэропорт
Официально сообщается о задержке двух рейсов авиакомпании «Ямал» Фото:

Сильный снегопад утром 17 января стал причиной задержки рейсов в аэропорту Ноябрьска (ЯНАО). Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в официальном telegram-канале.

«По причине неблагоприятных метеоусловий (сильный снегопад) в г. Ноябрьск и неготовности взлетно-посадочной полосы к приему воздушных судов аэродром г. Ноябрьска закрыт с 08 до 11 часов. Задерживается прибытие двух воздушных судов авиакомпании „Ямал“ сообщением Уфа-Ноябрьск и Тюмень-Ноябрьск», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что жителей ЯНАО ждут на предстоящей неделе серьезные перепады температуры воздуха. Во вторник, 18 января, температура днем составит -16 градусов, а уже в среду ночью понизится до -25 градусов. После столбики термометра поднимутся до отметки в -13 градусов, в некоторых районах дойдет до -8 градусов.

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Сильный снегопад утром 17 января стал причиной задержки рейсов в аэропорту Ноябрьска (ЯНАО). Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в официальном telegram-канале. «По причине неблагоприятных метеоусловий (сильный снегопад) в г. Ноябрьск и неготовности взлетно-посадочной полосы к приему воздушных судов аэродром г. Ноябрьска закрыт с 08 до 11 часов. Задерживается прибытие двух воздушных судов авиакомпании „Ямал“ сообщением Уфа-Ноябрьск и Тюмень-Ноябрьск», — говорится в сообщении ведомства. Ранее сообщалось, что жителей ЯНАО ждут на предстоящей неделе серьезные перепады температуры воздуха. Во вторник, 18 января, температура днем составит -16 градусов, а уже в среду ночью понизится до -25 градусов. После столбики термометра поднимутся до отметки в -13 градусов, в некоторых районах дойдет до -8 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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