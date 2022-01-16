По сообщениям источников, замглавы не сработался с новой командой мэрии Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

В Нефтеюганске ушел в отставку вице-мер Павел Прокопович, который ранее участвовал в выборах главы города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе нефтеюганской мэрии.

«Ранее заместитель главы города, директор департамента по делам администрации Нефтеюганска Павел Прокопович подал в отставку, в пятницу у него был последний рабочий день. С сегодняшнего дня его обязанности исполняет заместитель директора департамента Светлана Белякова», — говорят в мэрии.

Ранее Прокопович составлял конкуренцию вице-спикеру городской думы Эльвире Бугай на выборах главы Нефтеюганска, которая по итогам голосования депутатов была избрана мэром. Прокопович курировал деятельность департамента по делам администрации, отдел ЗАГС, занимался связями с правоохранительными органами.

Ранее URA.RU сообщало, что Прокопович уходит в отставку. Источники агентства сообщали, что, якобы, вице-мэр Нефтеюганска не сработался с новой командой администрации.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам