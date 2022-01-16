16 января 2022
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13 января 2022

Ушел в отставку соперник мэра Нефтеюганска на выборах. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтеюганск, разное, ХМАО, нефтеюганск, прокопович павел
По сообщениям источников, замглавы не сработался с новой командой мэрии Фото:

В Нефтеюганске ушел в отставку вице-мер Павел Прокопович, который ранее участвовал в выборах главы города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе нефтеюганской мэрии.

«Ранее заместитель главы города, директор департамента по делам администрации Нефтеюганска Павел Прокопович подал в отставку, в пятницу у него был последний рабочий день. С сегодняшнего дня его обязанности исполняет заместитель директора департамента Светлана Белякова», — говорят в мэрии.

Ранее Прокопович составлял конкуренцию вице-спикеру городской думы Эльвире Бугай на выборах главы Нефтеюганска, которая по итогам голосования депутатов была избрана мэром. Прокопович курировал деятельность департамента по делам администрации, отдел ЗАГС, занимался связями с правоохранительными органами.

Ранее URA.RU сообщало, что Прокопович уходит в отставку. Источники агентства сообщали, что, якобы, вице-мэр Нефтеюганска не сработался с новой командой администрации.

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В Нефтеюганске ушел в отставку вице-мер Павел Прокопович, который ранее участвовал в выборах главы города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе нефтеюганской мэрии. «Ранее заместитель главы города, директор департамента по делам администрации Нефтеюганска Павел Прокопович подал в отставку, в пятницу у него был последний рабочий день. С сегодняшнего дня его обязанности исполняет заместитель директора департамента Светлана Белякова», — говорят в мэрии. Ранее Прокопович составлял конкуренцию вице-спикеру городской думы Эльвире Бугай на выборах главы Нефтеюганска, которая по итогам голосования депутатов была избрана мэром. Прокопович курировал деятельность департамента по делам администрации, отдел ЗАГС, занимался связями с правоохранительными органами. Ранее URA.RU сообщало, что Прокопович уходит в отставку. Источники агентства сообщали, что, якобы, вице-мэр Нефтеюганска не сработался с новой командой администрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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