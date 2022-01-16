16 января 2022

Мэрия Екатеринбурга ведет проверку после протеста из-за автомойки

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, администрация екатеринбурга, екатеринбургская городская дума, табличка, мэрия екатеринбурга
Власти пытаются понять, насколько претензии жителей к бизнесменам обоснованны Фото:

Власти Екатеринбурга начали проверку после того, как жители Пионерского микрорайона 15 января на народном сходе выступили против строительства автомойки рядом с домами на ул. Блюхера, 41 и 45. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь горадминистрации Виктория Мкртчян. По ее словам, выясняется, насколько законно возведение автомойки на участке, изначально предназначенном для установки объекта нестационарной торговли.

В августе 2020 года компания «Экспоинт» заключила с Кировской райадминистрацией договор на пользование участком в 240 квадратных метров для установки объекта нестационарной торговли. «Никаких стационарных объектов там появиться не должно. При этом судить, какой это объект [автомойка], стационарный или нестационарный, мы права не имеем. Это вопрос к стройнадзору. Соответствующее письмо с просьбой предоставить информацию администрация направила», — сказала Мкртчян.

Ранее URA.RU писало, что в момент заключения упомянутого договора владельцем «Экспоинта» значился Александр Трунтаев — бизнес-партнер хоккеиста Павла Дацюка. Он вышел из состава учредителей компании в июне 2021-го. При этом в разговоре с URA.RU он заявил, что не имеет никакого отношения к возведению автомойки.

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Власти Екатеринбурга начали проверку после того, как жители Пионерского микрорайона 15 января на народном сходе выступили против строительства автомойки рядом с домами на ул. Блюхера, 41 и 45. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь горадминистрации Виктория Мкртчян. По ее словам, выясняется, насколько законно возведение автомойки на участке, изначально предназначенном для установки объекта нестационарной торговли. В августе 2020 года компания «Экспоинт» заключила с Кировской райадминистрацией договор на пользование участком в 240 квадратных метров для установки объекта нестационарной торговли. «Никаких стационарных объектов там появиться не должно. При этом судить, какой это объект [автомойка], стационарный или нестационарный, мы права не имеем. Это вопрос к стройнадзору. Соответствующее письмо с просьбой предоставить информацию администрация направила», — сказала Мкртчян. Ранее URA.RU писало, что в момент заключения упомянутого договора владельцем «Экспоинта» значился Александр Трунтаев — бизнес-партнер хоккеиста Павла Дацюка. Он вышел из состава учредителей компании в июне 2021-го. При этом в разговоре с URA.RU он заявил, что не имеет никакого отношения к возведению автомойки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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