16 января 2022
15 января 2022
14 января 2022

Свердловчане привезли «Омикрон» из-за границы

© Служба новостей «URA.RU»
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Призывники в Областном Сборном Пункте «Егоршино». Свердловская область, Артемовский, кровь, медкомиссия, сбор анализов, колбочки, сдача анализов, медицинский осмотр, covid19, тест на covid19, тест на коронавирус, коронавирус
Результаты тестов подтверждены в лаборатории Фото:
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Коронавирус COVID-19

Все четыре выявленных случая нового штамма коронавируса «Омикрон» были привезены в Свердловскую область из зарубежных поездок. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«Информации у медиков пока крайне мало. Известно лишь, что все четыре случая подтвержденного „Омикрона“ ввезены в Свердловскую область из-за рубежа. Четыре человека между собой никак не связаны, это не члены одной семьи», — уточнил собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». В связи с новой угрозой оперштаб призвал всех жителей региона вакцинироваться.

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Все четыре выявленных случая нового штамма коронавируса «Омикрон» были привезены в Свердловскую область из зарубежных поездок. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. «Информации у медиков пока крайне мало. Известно лишь, что все четыре случая подтвержденного „Омикрона“ ввезены в Свердловскую область из-за рубежа. Четыре человека между собой никак не связаны, это не члены одной семьи», — уточнил собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». В связи с новой угрозой оперштаб призвал всех жителей региона вакцинироваться.
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