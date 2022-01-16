Свердловчане привезли «Омикрон» из-за границы

Все четыре выявленных случая нового штамма коронавируса «Омикрон» были привезены в Свердловскую область из зарубежных поездок. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
«Информации у медиков пока крайне мало. Известно лишь, что все четыре случая подтвержденного „Омикрона“ ввезены в Свердловскую область из-за рубежа. Четыре человека между собой никак не связаны, это не члены одной семьи», — уточнил собеседник агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». В связи с новой угрозой оперштаб призвал всех жителей региона вакцинироваться.
Все четыре выявленных случая нового штамма коронавируса «Омикрон» были привезены в Свердловскую область из зарубежных поездок. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. «Информации у медиков пока крайне мало. Известно лишь, что все четыре случая подтвержденного „Омикрона“ ввезены в Свердловскую область из-за рубежа. Четыре человека между собой никак не связаны, это не члены одной семьи», — уточнил собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». В связи с новой угрозой оперштаб призвал всех жителей региона вакцинироваться.