В Свердловской области выявили «Омикрон»

В Свердловской области выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
«У четырех человек в Свердловской области выявлен «Омикрон», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что результаты тестов лабораторно подтверждены.
В связи с этим оперштаб Свердловской области призывает всех жителей региона вакцинироваться. По данным эпидемиологов, российские вакцины от коронавируса действенны и в отношении «Омикрона».
Ранее URA.RU сообщало, что «Омикрон» выявлен уже в 19 регионах России, таких как: Москва, Санкт-Петербург, Астраханская, Вологодская, а также в Пермском крае. Первый случай заражения «Омикроном» в России был зарегистрирован 6 декабря 2021 года. Положительный тест обнаружили у людей, приехавших из ЮАР. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия находится на грани новых вспышек COVID.
В Свердловской области выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. «У четырех человек в Свердловской области выявлен «Омикрон», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что результаты тестов лабораторно подтверждены. В связи с этим оперштаб Свердловской области призывает всех жителей региона вакцинироваться. По данным эпидемиологов, российские вакцины от коронавируса действенны и в отношении «Омикрона». Ранее URA.RU сообщало, что «Омикрон» выявлен уже в 19 регионах России, таких как: Москва, Санкт-Петербург, Астраханская, Вологодская, а также в Пермском крае. Первый случай заражения «Омикроном» в России был зарегистрирован 6 декабря 2021 года. Положительный тест обнаружили у людей, приехавших из ЮАР. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия находится на грани новых вспышек COVID.