В Свердловской области выявили «Омикрон»

«Омикрон» выявили у 4 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«У четырех человек в Свердловской области выявлен «Омикрон», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что результаты тестов лабораторно подтверждены.

В связи с этим оперштаб Свердловской области призывает всех жителей региона вакцинироваться. По данным эпидемиологов, российские вакцины от коронавируса действенны и в отношении «Омикрона».

Ранее URA.RU сообщало, что «Омикрон» выявлен уже в 19 регионах России, таких как: Москва, Санкт-Петербург, Астраханская, Вологодская, а также в Пермском крае. Первый случай заражения «Омикроном» в России был зарегистрирован 6 декабря 2021 года. Положительный тест обнаружили у людей, приехавших из ЮАР. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия находится на грани новых вспышек COVID.

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