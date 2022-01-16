Родители вынуждены нанимать репетиторов, чтобы выпускники смогли сдать ЕГЭ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Режим самоизоляции и вынужденный переход на дистанционное обучение сказались на качестве образования, считают родители свердловских школьников. Взрослые переживают, что выпускники не смогут сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) и не смогут поступить в вуз. Об этом URA.RU рассказала жительница Екатеринбурга Элла.

«У меня двое сыновей. И по моему мнению качество обучения на дистанте низкое. То проблемы со звуком, то еще какие-то технические. Дети больше сидят за компьютером, а знаний качественных нет. Старшему сдавать ЕГЭ, а младшему ОГЭ», — отметила женщина.

По словам горожанки, приходится тратить немалые деньги из семейного бюджета на дополнительный уроки. «У нас семья небогатая. Стараемся дать детям все. До дистанта дети учились хорошо. Старший планировал поступить в вуз, но вижу, что переживает. Думает, что не сможет набрать необходимое количество баллов, чтобы пройти. Пришлось нанять репетиторов по трем предметам. Удовольствие это не из дешевых. А ведь еще второй ребенок есть, ипотека», — посетовала женщина.

«Я считаю, что раз дети вынуждены были перейти на дистант и получать не самое качественное образование, то государство должно как-то возмещать. Либо оплачивать какие-то дополнительные занятия, либо изменить проходной балл. У детей и так стресс из-за дистанта, а если еще и не смогут поступить в учебные заведения, то будет массовый психоз. Все мои знакомые, чьи дети в этом году будут сдавать ЕГЭ, очень переживают», — отметила горожанка.

Редакция URA.RU направила запрос в министерство образования по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что в 2022 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать школьники, которые не имеют опыта в сдаче экзаменов. Дело в том, что нынешние выпускники не сдавали Основной государственный экзамен (ОГЭ).

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