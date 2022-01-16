Курганский генерал нашел замену полицейскому, уехавшему в Магадан

Заместителем начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Курганской области стал полковник Роман Колпаков. Приказ о назначении подписан начальником областного УМВД генерал-майором Дмитрием Свиновым, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее эту должность занимал Юрий Рожков, который в декабре 2021 года перевелся в Магаданскую область.
«Приказом начальника УМВД России по Курганской области на должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России с сегодняшнего дня назначен полковник полиции Роман Колпаков», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Колпаков родился в 1972 году в Кургане, окончил Омскую высшую школу милиции МВД России и Академию МВД РФ. Он начал службу с должности оперуполномоченного отделения по борьбе с преступлениями против личности. С декабря 2019 года руководил управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области. «За период службы в органах внутренних дел неоднократно поощрялся руководством УМВД, награжден ведомственными медалями», — отмечают в полиции.
Юрий Рожков занимал пост заместителя начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Курганской области с июня 2016 года по декабрь 2021 года. В конце прошлого года его назначили начальником полиции в Магаданской области. С июля УМВД России по Магаданской области возглавляет Александр Постовалов, который до августа 2018 года был замначальника курганского ГУ МВД.
Заместителем начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Курганской области стал полковник Роман Колпаков. Приказ о назначении подписан начальником областного УМВД генерал-майором Дмитрием Свиновым, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее эту должность занимал Юрий Рожков, который в декабре 2021 года перевелся в Магаданскую область. «Приказом начальника УМВД России по Курганской области на должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России с сегодняшнего дня назначен полковник полиции Роман Колпаков», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Колпаков родился в 1972 году в Кургане, окончил Омскую высшую школу милиции МВД России и Академию МВД РФ. Он начал службу с должности оперуполномоченного отделения по борьбе с преступлениями против личности. С декабря 2019 года руководил управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области. «За период службы в органах внутренних дел неоднократно поощрялся руководством УМВД, награжден ведомственными медалями», — отмечают в полиции. Юрий Рожков занимал пост заместителя начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Курганской области с июня 2016 года по декабрь 2021 года. В конце прошлого года его назначили начальником полиции в Магаданской области. С июля УМВД России по Магаданской области возглавляет Александр Постовалов, который до августа 2018 года был замначальника курганского ГУ МВД.