Курганский генерал нашел замену полицейскому, уехавшему в Магадан

Роман Колпаков назначен заместителем начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместителем начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Курганской области стал полковник Роман Колпаков. Приказ о назначении подписан начальником областного УМВД генерал-майором Дмитрием Свиновым, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее эту должность занимал Юрий Рожков, который в декабре 2021 года перевелся в Магаданскую область.

«Приказом начальника УМВД России по Курганской области на должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России с сегодняшнего дня назначен полковник полиции Роман Колпаков», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Колпаков родился в 1972 году в Кургане, окончил Омскую высшую школу милиции МВД России и Академию МВД РФ. Он начал службу с должности оперуполномоченного отделения по борьбе с преступлениями против личности. С декабря 2019 года руководил управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области. «За период службы в органах внутренних дел неоднократно поощрялся руководством УМВД, награжден ведомственными медалями», — отмечают в полиции.

Юрий Рожков занимал пост заместителя начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Курганской области с июня 2016 года по декабрь 2021 года. В конце прошлого года его назначили начальником полиции в Магаданской области. С июля УМВД России по Магаданской области возглавляет Александр Постовалов, который до августа 2018 года был замначальника курганского ГУ МВД.

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