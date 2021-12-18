18 декабря 2021
17 декабря 2021

Курганский силовик стал начальником полиции в Магадане

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Координационное совещание руководителей правоохранительных органов Курганской области. Курган., рожков юрий
Юрий Рожков переехал из Кургана в Магадан Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Начальником полиции Магаданской области стал Юрий Рожков. До своего назначения он работал заместителем начальника полиции УМВД России по Курганской области. Данная информация размещена на сайте УМВД России по Магаданской области.

«Сегодня на рабочем совещании начальник УМВД России по Магаданской области генерал-майор полиции Александр Постовалов представил личному составу заместителя начальника Управления МВД России по Магаданской области — начальника полиции. Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации от 8 декабря 2021 г. № 1198 л/с на эту должность назначен полковник полиции Юрий Рожков», — указано в сообщении.

Рожков родился в Кургане. Он начал профессиональный путь в 1993 году. С июня 2016 года по декабрь 2021 года Рожков был заместителем начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Курганской области.

В 2020 году Рожков временно исполнял обязанности начальника межмуниципального отдела МВД России «Шадринский» вместо Дмитрия Кокотеева, который был задержан. В июле УМВД России по Магаданской области возглавил экс-замглавы свердловского ГУ МВД Александр Постовалов, который был до этого замначальника курганского ГУ МВД.

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Начальником полиции Магаданской области стал Юрий Рожков. До своего назначения он работал заместителем начальника полиции УМВД России по Курганской области. Данная информация размещена на сайте УМВД России по Магаданской области. «Сегодня на рабочем совещании начальник УМВД России по Магаданской области генерал-майор полиции Александр Постовалов представил личному составу заместителя начальника Управления МВД России по Магаданской области — начальника полиции. Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации от 8 декабря 2021 г. № 1198 л/с на эту должность назначен полковник полиции Юрий Рожков», — указано в сообщении. Рожков родился в Кургане. Он начал профессиональный путь в 1993 году. С июня 2016 года по декабрь 2021 года Рожков был заместителем начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Курганской области. В 2020 году Рожков временно исполнял обязанности начальника межмуниципального отдела МВД России «Шадринский» вместо Дмитрия Кокотеева, который был задержан. В июле УМВД России по Магаданской области возглавил экс-замглавы свердловского ГУ МВД Александр Постовалов, который был до этого замначальника курганского ГУ МВД.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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