Депутат Госдумы призвал отменить QR-коды в регионах

Вместо QR-кодов о вакцинации в России нужно ввести бесплатные ПЦР-тесты, считает депутат Сергей Миронов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В российских регионах необходимо отменить QR-коды. Так лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов отреагировал на решение правительства РФ отложить законопроект о сертификатах о вакцинации от коронавируса, рассказали URA.RU в пресс-службе партии.

«Правительство приняло единственно правильное решение,<…> — отказаться от дальнейшего рассмотрения законопроекта о QR-кодах в общественных местах. Теперь логично отменить коды в регионах, которые успели их ввести до решений на федеральном уровне. QR-коды приводят к потерям бизнеса, росту социального напряжения и сегрегации людей. Они не служат борьбе с пандемией, особенно на фоне появления новых штаммов», — процитировали Миронова в пресс-службе.

Депутат привел в пример страны, где введены «самые жесткие ограничения», однако заболеваемость «Омикроном» там «зашкаливает». Лидер справедливороссов призвал вводить вместо QR-кодов бесплатное ПЦР-тестирование, а также следить за соблюдением социальной дистанции и ношением масок.

Предполагалось, что законопроект о QR-кодах доработают в регионах, после чего Госдума рассмотрит документ во втором чтении, напоминают «Дни.ру». Однако 14 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что законопроект отложили на неопределенный срок из-за неопределенной эпидемиологической ситуации. Тем не менее, работа властей над законопроектом продолжается. URA.RU публиковало список изменений в документ, которые предложили в правительстве и Госдуме.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам