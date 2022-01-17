Госдума и правительство предложили изменить закон о QR-кодах Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Входящиме в Госдуму партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» подготовили свои поправки в законопроект о «сертификатах здоровья» для вакцинированных от коронавируса. Несмотря на то, что рассмотрение документа во втором чтении отложили на неопределенный срок, правительство РФ совместно с Госдумой должны доработать его.

По данным « Коммерсанта », среди предложений Госдумы и правительства РФ есть как новые инициативы, так и созвучные старым предложениям. Список поправок выглядит так:

Россиянам без QR-кода предлагается разрешить посещать общественные места с отрицательным ПЦР-тестом. Изначально предполагалось, что такой порядок будет действовать только до 1 февраля 2022 года.

Предлагается дать Минздраву РФ полномочия устанавливать сроки действия сертификата для имеющих медотвод.

Военнослужащие и приравненные к ним категории населения получат сертификаты о вакцинации с соблюдением особых требований о защите их персональных данных.

Сенатор Инна Святенко и депутат Госдумы Анатолий Выборный внесли поправки, разрешающие городам федерального значения устанавливать особенности реализации «закона о QR-кодах» как в части оказания услуг, так и с точки зрения сроков действия ограничений.

Компенсацию в случае поствакцинальных осложнении предлагается увеличить с 30 тысяч рублей до трех миллионов — в случае смерти, с 10 тысяч до миллиона рублей — при наступлении инвалидности.

QR-коды необходимо выдавать всем россиянам с антителами, независимо от того, переболели они коронавирусом бессимптомно или привились иностранной вакциной.

Необходимо установить предельную стоимость коммерческих ПЦР-тестов и на антитела, а также предельный срок выдачи результатов. Объясняют это тем, что сейчас ПЦР-тест действует двое суток, а его результат зачастую выдают после того, как он прекращает действовать. Также предлагается сделать бесплатными ПЦР-тесты и тесты на антитела.

Введение сертификатов с QR-кодами предлагается только в случае объявления режима чрезвычайной ситуации.

Россиянам с добровольным медстрахованием от COVID-19, с высоким уровнем Т-клеточного иммунитета или переболевшим бессимптомно нужно также выдавать QR-коды.

Законопроект о QR-кодах был принят в первом чтении 16 декабря 2021, затем документ направили в регионы на доработку, пишут «Дни.ру». Ожидалось, что проект закона в новой редакции примут до 1 февраля. Но в середине января 2022 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство отложило рассмотрение законопроекта из-за неопределенной эпидемиологической ситуации.

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