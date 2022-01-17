Порошенко вручили повестку в суд

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Петр Порошенко, порошенко петр
В Киеве Петра Порошенко ждут сторонники (архивное фото) Фото:

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко в киевском аэропорту вручили повестку с вызовом в суд, где будет рассматриваться вопрос об его аресте. По данным РИА «Новости», экс-президента по прилете из Варшавы пытались задержать силовики.

«Порошенко пытаются задержать в аэропорту в Киеве, депутаты пытаются помешать силовикам. На пограничном контроле следователь вручил Порошенко повестку с вызовом в суд, в которой он назван задержанным», — пишет агентство.

Сегодня Порошенко вернулся в Киев, который он покинул 18 декабря после того, как ему пытались вручить повестку в суд. Экс-президента ранее обвинили в госизмене и содействии террористической организации. Суд в Киеве рассмотрит ходатайство об его аресте.

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Бывшему президенту Украины Петру Порошенко в киевском аэропорту вручили повестку с вызовом в суд, где будет рассматриваться вопрос об его аресте. По данным РИА «Новости», экс-президента по прилете из Варшавы пытались задержать силовики. «Порошенко пытаются задержать в аэропорту в Киеве, депутаты пытаются помешать силовикам. На пограничном контроле следователь вручил Порошенко повестку с вызовом в суд, в которой он назван задержанным», — пишет агентство. Сегодня Порошенко вернулся в Киев, который он покинул 18 декабря после того, как ему пытались вручить повестку в суд. Экс-президента ранее обвинили в госизмене и содействии террористической организации. Суд в Киеве рассмотрит ходатайство об его аресте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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