Порошенко вручили повестку в суд

В Киеве Петра Порошенко ждут сторонники (архивное фото) Фото: Официальный сайт Президента Украины

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко в киевском аэропорту вручили повестку с вызовом в суд, где будет рассматриваться вопрос об его аресте. По данным РИА «Новости», экс-президента по прилете из Варшавы пытались задержать силовики.

«Порошенко пытаются задержать в аэропорту в Киеве, депутаты пытаются помешать силовикам. На пограничном контроле следователь вручил Порошенко повестку с вызовом в суд, в которой он назван задержанным», — пишет агентство.

Сегодня Порошенко вернулся в Киев, который он покинул 18 декабря после того, как ему пытались вручить повестку в суд. Экс-президента ранее обвинили в госизмене и содействии террористической организации. Суд в Киеве рассмотрит ходатайство об его аресте.