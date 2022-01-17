Порошенко вернулся на Украину, где ему грозит тюрьма

Петр Порошенко вернулся в Киев несмотря на угрозу ареста Фото: Официальный сайт президента Украины

Самолет, выполнявший рейс «Варшава — Киев», с бывшим президентом Украины Петром Порошенко приземлился в столице страны. Информация указана на сайте киевского аэропорта.

«Рейс W61567 прибыл в 9:03, 17.01.22», — свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани. По данным СМИ, на борту находится Порошенко.

ТАСС сообщает, что бывшего президента в аэропорту встречают тысячи человек, которые заняли почти всю парковку. Ранее Порошенко обвинили в госизмене и содействии террористической организации. 18 декабря 2021 он покинул Украину. Суд в Киеве сегодня рассмотрят ходатайство об аресте бывшего президента.