Свердловский депутат купил ТЦ в Екатеринбурге. «Пришлось закрывать санузел»

17 января 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

По словам Владимира Смирнова, на площади ТЦ может расположиться экомолл Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Смирнов выкупил ТЦ «Аида» в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга. На площади ТЦ может расположиться экомолл. «Цена по который сделка состоялась, я считаю, что рыночная. Мы рассматриваем [покупку ТЦ] как возможность, как вызов для себя, чтобы попробовать организовать там еще один рынок, экомолл в Екатеринбурге. Я знаю, что в Кировском районе такие запросы были от населения», — рассказал депутат E1.RU. Смирнов отмечает, что здание находится в удручающем состоянии. «Пришлось даже перед новым годом закрыть санузел на первом этаже, потому что канализация просто бежала. Все настолько непрофессионально было организовано, что сейчас мы пытаемся в авральном порядке хотя бы инженерные сети привести в порядок, настроить вентиляцию, канализацию, водопровод, отопление», — рассказал депутат. ТЦ «Аида» и подземная двухэтажная подземная парковка были выставлены на продажу осенью 2017 за 1,5 миллиардов рублей. Общая площадь здания — 29 666 кв. м, которое состоит из 5 этажей (3 торговых этажа и 2 этажа подземной парковки), пишет E1.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Смирнов выкупил ТЦ «Аида» в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга. На площади ТЦ может расположиться экомолл. «Цена по который сделка состоялась, я считаю, что рыночная. Мы рассматриваем [покупку ТЦ] как возможность, как вызов для себя, чтобы попробовать организовать там еще один рынок, экомолл в Екатеринбурге. Я знаю, что в Кировском районе такие запросы были от населения», — рассказал депутат E1.RU. Смирнов отмечает, что здание находится в удручающем состоянии. «Пришлось даже перед новым годом закрыть санузел на первом этаже, потому что канализация просто бежала. Все настолько непрофессионально было организовано, что сейчас мы пытаемся в авральном порядке хотя бы инженерные сети привести в порядок, настроить вентиляцию, канализацию, водопровод, отопление», — рассказал депутат. ТЦ «Аида» и подземная двухэтажная подземная парковка были выставлены на продажу осенью 2017 за 1,5 миллиардов рублей. Общая площадь здания — 29 666 кв. м, которое состоит из 5 этажей (3 торговых этажа и 2 этажа подземной парковки), пишет E1.RU.