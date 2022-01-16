Депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Смирнов выкупил ТЦ «Аида» в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга. На площади ТЦ может расположиться экомолл.
«Цена по который сделка состоялась, я считаю, что рыночная. Мы рассматриваем [покупку ТЦ] как возможность, как вызов для себя, чтобы попробовать организовать там еще один рынок, экомолл в Екатеринбурге. Я знаю, что в Кировском районе такие запросы были от населения», — рассказал депутат E1.RU.
Смирнов отмечает, что здание находится в удручающем состоянии. «Пришлось даже перед новым годом закрыть санузел на первом этаже, потому что канализация просто бежала. Все настолько непрофессионально было организовано, что сейчас мы пытаемся в авральном порядке хотя бы инженерные сети привести в порядок, настроить вентиляцию, канализацию, водопровод, отопление», — рассказал депутат.
ТЦ «Аида» и подземная двухэтажная подземная парковка были выставлены на продажу осенью 2017 за 1,5 миллиардов рублей. Общая площадь здания — 29 666 кв. м, которое состоит из 5 этажей (3 торговых этажа и 2 этажа подземной парковки), пишет E1.RU.
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Смирнов выкупил ТЦ «Аида» в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга. На площади ТЦ может расположиться экомолл. «Цена по который сделка состоялась, я считаю, что рыночная. Мы рассматриваем [покупку ТЦ] как возможность, как вызов для себя, чтобы попробовать организовать там еще один рынок, экомолл в Екатеринбурге. Я знаю, что в Кировском районе такие запросы были от населения», — рассказал депутат E1.RU. Смирнов отмечает, что здание находится в удручающем состоянии. «Пришлось даже перед новым годом закрыть санузел на первом этаже, потому что канализация просто бежала. Все настолько непрофессионально было организовано, что сейчас мы пытаемся в авральном порядке хотя бы инженерные сети привести в порядок, настроить вентиляцию, канализацию, водопровод, отопление», — рассказал депутат. ТЦ «Аида» и подземная двухэтажная подземная парковка были выставлены на продажу осенью 2017 за 1,5 миллиардов рублей. Общая площадь здания — 29 666 кв. м, которое состоит из 5 этажей (3 торговых этажа и 2 этажа подземной парковки), пишет E1.RU.