Снег складируют на парковках и детских площадках (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Дворы, дороги, детские площадки, парковки и тротуары в Тюмени завалило снегом. Жалобы на некачественную уборку жители адресуют властям, оставляя их на портале «Тюмень — наш дом».

«5 января было обращение по поводу сваленного в кучу и неубранного снега, прямо на детской площадке. Тротуары также не чистятся. На сегодняшний день все без изменений», — такое сообщение оставил житель дома по улице Пролетарской на портале «Тюмень — наш дом».

Жалобы на сервисе размещают десятками. Претензии однотипные: снег складируется в неположенных местах, либо не убирается вовсе. Горожане остаются без парковок (в том числе для инвалидов), не могут пройти к детским садам и площадкам, по пешеходным переходам и тротуарам. А дети играют на импровизированных «горках», съезд с которых — прямо на проезжую часть.

Как сообщает администрация Тюмени на своем сайте, за прошедшие выходные в городе выпало более 70% от месячной нормы осадков. «В первую очередь ведется уборка центральных улиц. После осадков проезжую часть должны расчистить в течение трех часов. Шесть часов дается на уборку дорог, имеющих меньшую степень загрузки. После окончания снегопада снег сметают к бордюрам. При этом не допускается формирование валов на тротуарах, остановках, перекрестках, пешеходных переходах и газонах», — отчитались в мэрии города.

Что до дворов, то в них снежные кучи могут находиться не более 14 дней. При этом они должны быть ограждены лентами и не размещаться на парковках, у зданий, на газонах, детских площадках. Как видно по фото, которые тюменцев шлют властям, соблюдают эти правила далеко не везде. URA.RU направило запрос в мэрию Тюмени.

На Пролетарской снег сгребли прямо на детскую площадку Фото: «Тюмень — наш дом»

А так выглядит парковка у дома на Суходольской Фото: «Тюмень — наш дом»

По такому тротуару предлагают двигаться жителям СОСН «Весна» Фото: «Тюмень — наш дом»

На такой опасной горке играют дети на улице Василия Гольцова Фото: «Тюмень — наш дом»

Инвалиды остались без парковки на улице Кремлевской Фото: «Тюмень — наш дом»

Преодолевать снежный занос приходится пешеходам на Широтной Фото: «Тюмень — наш дом»

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам