Мишустин подписал документ о компенсации ОСАГО для части россиян

17 января 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

Водители-инвалиды смогут получат компенсацию по ОСАГО Фото: Илья Московец © URA.RU Инвалиды в России смогут получать компенсацию по ОСАГО проактивно. Соответствующий документ подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. «С этого года граждане с инвалидностью могут получать компенсацию за страхование автомобилей без подачи заявлений и документов», — заявил Мишустин на заседании с членами правительства. Информация об этом опубликована на сайте кабмина. Речь идет об инвалидах, имеющих автомобиль по медицинским показаниям. Также право на компенсацию имеют законные представители инвалидов, если транспортным средством пользуется их подопечный. Мишустин уточнил, что теперь Пенсионный фонд будет назначать компенсации автоматически тем, кому они положены. Ранее этим занимались региональные власти и россиянам необходимо было подавать документы в учреждения соцзащиты, чтобы получить компенсацию по ОСАГО. В России с 9 января изменился расчет стоимости полисов ОСАГО. Теперь стоимость страхового полиса будет зависеть от поведения водителей на дорогах. Также Центробанк объявил о том, что стоимость ОСАГО вырастет на 48%, если власти примут решение об увеличении лимита при причинении ущерба жизни и здоровью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Инвалиды в России смогут получать компенсацию по ОСАГО проактивно. Соответствующий документ подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. «С этого года граждане с инвалидностью могут получать компенсацию за страхование автомобилей без подачи заявлений и документов», — заявил Мишустин на заседании с членами правительства. Информация об этом опубликована на сайте кабмина. Речь идет об инвалидах, имеющих автомобиль по медицинским показаниям. Также право на компенсацию имеют законные представители инвалидов, если транспортным средством пользуется их подопечный. Мишустин уточнил, что теперь Пенсионный фонд будет назначать компенсации автоматически тем, кому они положены. Ранее этим занимались региональные власти и россиянам необходимо было подавать документы в учреждения соцзащиты, чтобы получить компенсацию по ОСАГО. В России с 9 января изменился расчет стоимости полисов ОСАГО. Теперь стоимость страхового полиса будет зависеть от поведения водителей на дорогах. Также Центробанк объявил о том, что стоимость ОСАГО вырастет на 48%, если власти примут решение об увеличении лимита при причинении ущерба жизни и здоровью.