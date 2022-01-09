В России резко подорожало ОСАГО

С 9 января в регионах России резко подорожало ОСАГО Фото: Екатерина Сычкова

В России с 9 января меняется расчет стоимости полисов ОСАГО. Теперь стоимость страхового полиса будет зависеть от поведения водителей на дорогах. Помимо этого, в стране года верхняя граница единого тарифного коридора ОСАГО повышается на 10%.

«Для легковых автомобилей физических лиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10%. Кроме того, пересмотрены коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность», — сообщается на официальном сайте Центробанка РФ.

Максимально ЦБ повысил коэффициенты субъекта РФ в небольших городах, населенных пунктах и деревнях Башкирии — сразу на 36%. В Приморском крае полис может обойтись автомобилистам дороже на 17%.

Ранее в СМИ появилась информация, что Минфин РФ и профильные ведомства планируют в четыре раза увеличить выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО. Максимальная компенсация, которую смогут получить граждане, составит два миллиона рублей. По данным источников, Минфин РФ не отрицает, что изменения приведут к подорожанию полисов ОСАГО. На сколько именно вырастет стоимость полисов, каждая компания будет определять индивидуально.

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