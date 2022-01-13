ЦБ предупредил о подорожании ОСАГО на 48%

При этом изменения не повлияют на стоимость КАСКО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Стоимость полиса ОСАГО вырастет на 48%, если власти примут решение об увеличении лимита при причинении ущерба жизни и здоровью. Об этом в ЦБ сообщили журналистам. Максимальные выплаты в этом случае планируется увеличить с 500 тыс. до 2 млн рублей, при этом не будет учитываться износ деталей автомобиля.

«ОСАГО может подорожать на 21%, если будет решено увеличить выплаты при ущербе жизни и здоровью по автогражданке. По предварительным оценкам первое нововведение потребует повышения тарифа по ОСАГО минимум на 21%, то есть в среднем на 1123 рубля, а отмена учета износа деталей — как минимум на 27%, или примерно на 1444 рубля, учитывая, что средний размер премии по полису обязательной автогражданки на 23 декабря составил 5349 рублей», — сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

Стоимость КАСКО при этом не изменится. Выплаты по этому полису уже включают износ, а риск жизни и здоровью является отдельным договором страхования, объяснила руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО Страхового Дома ВСК Татьяна Кудрявцева.

Предполагается, что повышение лимита при ущербе жизни и здоровью поспособствует получению большего возмещения пострадавшим и не отразится на устойчивости страховщиков ОСАГО. Доля таких выплат на рынке не превышает 10%, пояснил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов.

Ранее в России резко выросло ОСАГО, сильнее всего — в некоторых небольших городах, населенных пунктах и деревнях Башкирии (сразу на 36%). В Приморском крае полис обойдется автомобилистам дороже на 17%.

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