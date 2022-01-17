Аналитики объяснили жителям России, как увеличить отпуск в 2022

17 января 2022 в 14:03 Размер текста - 17 +

В OneTwoTrip рассказали, как в 2022 можно будет отправиться в дополнительное путешествие Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В 2022 году устроить себе каникулы на 45 дней можно, присоединив отгулы к официальным выходным, которые приурочены к государственным праздникам. О лайфхаке рассказывает сервис для планирования путешествий OneTwoTrip. «Устраивать себе длительный отдых в этом году можно чуть ли не раз в месяц. Для этого нужно грамотно распорядиться выходными, приуроченными к государственным праздникам — в 2021 году без учета новогоднего периода мы отдыхаем 21 день. Если взять дополнительный отпуск и присоединить смежные выходные, то каникулы продлятся 45 дней», — говорится на сайте сервиса. Если следовать совету экспертов, то в феврале можно отдохнуть восемь дней, в марте — девять, а в мае — десять. В июне и ноябре есть возможность запланировать путешествие на девять дней. С июля по октябрь длительных официальных выходных нет, поэтому специалисты советуют на это время брать плановый большой отпуск. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В 2022 году устроить себе каникулы на 45 дней можно, присоединив отгулы к официальным выходным, которые приурочены к государственным праздникам. О лайфхаке рассказывает сервис для планирования путешествий OneTwoTrip. «Устраивать себе длительный отдых в этом году можно чуть ли не раз в месяц. Для этого нужно грамотно распорядиться выходными, приуроченными к государственным праздникам — в 2021 году без учета новогоднего периода мы отдыхаем 21 день. Если взять дополнительный отпуск и присоединить смежные выходные, то каникулы продлятся 45 дней», — говорится на сайте сервиса. Если следовать совету экспертов, то в феврале можно отдохнуть восемь дней, в марте — девять, а в мае — десять. В июне и ноябре есть возможность запланировать путешествие на девять дней. С июля по октябрь длительных официальных выходных нет, поэтому специалисты советуют на это время брать плановый большой отпуск.