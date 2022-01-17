Аналитики объяснили жителям России, как увеличить отпуск в 2022

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В OneTwoTrip рассказали, как в 2022 можно будет отправиться в дополнительное путешествие Фото:

В 2022 году устроить себе каникулы на 45 дней можно, присоединив отгулы к официальным выходным, которые приурочены к государственным праздникам. О лайфхаке рассказывает сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

«Устраивать себе длительный отдых в этом году можно чуть ли не раз в месяц. Для этого нужно грамотно распорядиться выходными, приуроченными к государственным праздникам — в 2021 году без учета новогоднего периода мы отдыхаем 21 день. Если взять дополнительный отпуск и присоединить смежные выходные, то каникулы продлятся 45 дней», — говорится на сайте сервиса.

Если следовать совету экспертов, то в феврале можно отдохнуть восемь дней, в марте — девять, а в мае — десять. В июне и ноябре есть возможность запланировать путешествие на девять дней. С июля по октябрь длительных официальных выходных нет, поэтому специалисты советуют на это время брать плановый большой отпуск.

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В 2022 году устроить себе каникулы на 45 дней можно, присоединив отгулы к официальным выходным, которые приурочены к государственным праздникам. О лайфхаке рассказывает сервис для планирования путешествий OneTwoTrip. «Устраивать себе длительный отдых в этом году можно чуть ли не раз в месяц. Для этого нужно грамотно распорядиться выходными, приуроченными к государственным праздникам — в 2021 году без учета новогоднего периода мы отдыхаем 21 день. Если взять дополнительный отпуск и присоединить смежные выходные, то каникулы продлятся 45 дней», — говорится на сайте сервиса. Если следовать совету экспертов, то в феврале можно отдохнуть восемь дней, в марте — девять, а в мае — десять. В июне и ноябре есть возможность запланировать путешествие на девять дней. С июля по октябрь длительных официальных выходных нет, поэтому специалисты советуют на это время брать плановый большой отпуск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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