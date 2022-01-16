В центре Кургана планируют провести массовый пикет

В пикете будут участвовать родители детей с диабетом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители областного диабетического общества отправили в мэрию Кургана уведомление о проведении 22 января пикета, в котором будут участвовать не более 100 человек. Копия уведомления находится в распоряжении редакции.

«Областная общественная организация инвалидов „Диабетическое общество Курганской области“ уведомляет о проведении публичного мероприятия в форме пикета 22 января 2022 года. <…> Публичное мероприятие в форме пикета с плакатами и транспарантами, с раздачей печатных материалов», — указано в документе.

Участники пикета хотят привлечь внимание жителей и представителей власти к проблемам пациентов с сахарным диабетом. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу мэрии Кургана. В администрации сообщили, что подготовят ответ.

В Кургане мамы детей с диабетом первого типа девять дней проводят одиночные пикеты возле зданий правительства. Они просят обеспечить их детей системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови, чтобы не нужно было ежедневно протыкать пальцы. Власти объясняли, что по этой проблеме несколько раз писали в Минздрав РФ. Позже с участницами пикета прошла встреча в депздраве, но на нее смогла прийти лишь одна участница акций. По словам остальных, их либо предупредили о встрече в последний момент, либо не предупреждали вовсе, либо им не с кем было оставить детей.

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