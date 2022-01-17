Суд отклонил иск Навального к ИК-2

17 января 2022 в 14:57 Размер текста - 17 +

Навальный пожаловался на то, что не может тратить заработанные деньги в тюремном ларьке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Петушинский райсуд Владимирской области отклонил иск Алексея Навального к исправительной колонии №2 в Покрове. Речь идет о жалобе оппозиционера по поводу отказа представителей ИК-2 учитывать его доходы от работы на информационное агентство. В иске Навальный указал, что не может тратить деньги в тюремном ларьке, которые он получает на свой лицевой счет от работы на информационное агентство «Ключ». На слушании иска по существу судья Иван Язев зачитал отзыв ИК-2. В нем указано, что договор Навального с ИА «Ключ» оформлялся без участия руководства колонии. «ИК-2 настаивает на том, что работа осужденных, отбывающих наказание, возможна, но только в рамках договоров и контрактов, которые заключает руководство учреждения», — приводит РИА «Новости» слова Язева. Представитель покровской колонии заявлял на суде, что заключенные могут тратить на продукты с лицевого счета не более девяти тысяч рублей. Суммы выше должны быть официально зафиксированы как заработанные. Адвокат Вадим Кобзев уточнил, что Навальный не может покупать продукты сверх лимита. «Отказать в удовлетворении административного иска Навального», — постановил Язев. Оппозиционер неоднократно пытался засудить колонию в Покрове, в которой отбывает наказание по делу «Ив Роше». Суд отклонял иски осужденного. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Петушинский райсуд Владимирской области отклонил иск Алексея Навального к исправительной колонии №2 в Покрове. Речь идет о жалобе оппозиционера по поводу отказа представителей ИК-2 учитывать его доходы от работы на информационное агентство. В иске Навальный указал, что не может тратить деньги в тюремном ларьке, которые он получает на свой лицевой счет от работы на информационное агентство «Ключ». На слушании иска по существу судья Иван Язев зачитал отзыв ИК-2. В нем указано, что договор Навального с ИА «Ключ» оформлялся без участия руководства колонии. «ИК-2 настаивает на том, что работа осужденных, отбывающих наказание, возможна, но только в рамках договоров и контрактов, которые заключает руководство учреждения», — приводит РИА «Новости» слова Язева. Представитель покровской колонии заявлял на суде, что заключенные могут тратить на продукты с лицевого счета не более девяти тысяч рублей. Суммы выше должны быть официально зафиксированы как заработанные. Адвокат Вадим Кобзев уточнил, что Навальный не может покупать продукты сверх лимита. «Отказать в удовлетворении административного иска Навального», — постановил Язев. Оппозиционер неоднократно пытался засудить колонию в Покрове, в которой отбывает наказание по делу «Ив Роше». Суд отклонял иски осужденного.