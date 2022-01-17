В Кремле ответили на требование Украины провести переговоры с США

17 января 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков не в курсе, что предлагает обсудить Украина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не думает, что участие США необходимо для обсуждения отношений России и Украины. По его словам, неизвестно, что имелось ввиду, когда Украина предложила провести переговоры с Вашингтоном. «Двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения Минских договоренностей, точнее, на отсутствие хода… Не думаю, что для этого нужны США. Может быть, Киев имеет в виду какие-то другие темы, но это нам всем предстоит еще узнать», — заявил Дмитрий Песков во время конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины. Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского сказал, что Киев считает возможным проведение трехсторонней встречи глав США, России и Украины, передает «Национальная служба новостей». По его словам, США проявили интерес и теперь Украина ждет ответа России, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не думает, что участие США необходимо для обсуждения отношений России и Украины. По его словам, неизвестно, что имелось ввиду, когда Украина предложила провести переговоры с Вашингтоном. «Двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения Минских договоренностей, точнее, на отсутствие хода… Не думаю, что для этого нужны США. Может быть, Киев имеет в виду какие-то другие темы, но это нам всем предстоит еще узнать», — заявил Дмитрий Песков во время конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины. Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского сказал, что Киев считает возможным проведение трехсторонней встречи глав США, России и Украины, передает «Национальная служба новостей». По его словам, США проявили интерес и теперь Украина ждет ответа России, пишет RT.