Правительство Коми отправили в отставку

Владимир Уйба отправил в отставку правительство Коми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор республики Коми Владимир Уйба отправил региональное правительство в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

«Владимир Уйба отправил в отставку республиканское правительство. Глава республики поблагодарил прежний состав регионального кабмина за совместную работу, назвав минувший год очень важным и результативным», — сообщается на сайте правительства Коми.

Отмечается, что причиной отставки являются новые стратегические задачи развития региона, которые будет решать уже новая команда. Прежде всего это диверсификация экономики и реализация программы социально-экономического развития региона. Уйба подчеркнул, что первоочередная задача нового правительства заключается в выведении экономики на новый уровень развития. Состав нового правительства региона будет объявлен позже.