Правительство Коми отправили в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совместная пресс-конференция Правительства Курганской области и компании
Владимир Уйба отправил в отставку правительство Коми Фото:

Губернатор республики Коми Владимир Уйба отправил региональное правительство в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

«Владимир Уйба отправил в отставку республиканское правительство. Глава республики поблагодарил прежний состав регионального кабмина за совместную работу, назвав минувший год очень важным и результативным», — сообщается на сайте правительства Коми.

Отмечается, что причиной отставки являются новые стратегические задачи развития региона, которые будет решать уже новая команда. Прежде всего это диверсификация экономики и реализация программы социально-экономического развития региона. Уйба подчеркнул, что первоочередная задача нового правительства заключается в выведении экономики на новый уровень развития. Состав нового правительства региона будет объявлен позже.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Губернатор республики Коми Владимир Уйба отправил региональное правительство в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона. «Владимир Уйба отправил в отставку республиканское правительство. Глава республики поблагодарил прежний состав регионального кабмина за совместную работу, назвав минувший год очень важным и результативным», — сообщается на сайте правительства Коми. Отмечается, что причиной отставки являются новые стратегические задачи развития региона, которые будет решать уже новая команда. Прежде всего это диверсификация экономики и реализация программы социально-экономического развития региона. Уйба подчеркнул, что первоочередная задача нового правительства заключается в выведении экономики на новый уровень развития. Состав нового правительства региона будет объявлен позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...