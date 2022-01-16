16 января 2022
15 января 2022
14 января 2022

На обустройство пермских дворов потратят больше миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Европейский квартал. Тюмень, детская площадка, город, дворы, Европейский берег
За 5 лет реализации нацпроекта на работы по благоустройству было выделено 5,4 млрд рублей Фото:

Более 300 объектов Пермского края в 2022 году обустроят за 1,1 млрд рублей. Планируется обустроить в том числе 148 дворов и 65 общественных территорий, сообщается на сайте правительства Пермского края.

«В муниципальных образованиях Пермского края в текущем году в рамках национального проекта „Жилье и городская среда“, планируется благоустроить 312 объектов: 148 дворов и 65 общественных территорий», — сообщается на сайте. Из местного, регионального и федерального бюджета направят 1,1 млрд рублей.

Ранее в муниципалитетах региона состоялось голосование, в котором местные жители выбирали территорию, в которых необходимо сделать ремонт. Чаще всего пермяки выбирали фонтаны в местах отдыха, скверы, аллеи и набережные рек. Так в планах у властей преобразовать центральный парк в Нытве, сделать капитальный ремонт сквера по улице Макаренко, обновить сквер им. Бажова в Краснокамске, Аллею отдыха в Чусовом и т. д. За 5 лет реализации нацпроекта на территории края обустроено 1846 дворов и 523 общественных территорий. На эти работы было выделено 5,4 млрд рублей.

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Более 300 объектов Пермского края в 2022 году обустроят за 1,1 млрд рублей. Планируется обустроить в том числе 148 дворов и 65 общественных территорий, сообщается на сайте правительства Пермского края. «В муниципальных образованиях Пермского края в текущем году в рамках национального проекта „Жилье и городская среда“, планируется благоустроить 312 объектов: 148 дворов и 65 общественных территорий», — сообщается на сайте. Из местного, регионального и федерального бюджета направят 1,1 млрд рублей. Ранее в муниципалитетах региона состоялось голосование, в котором местные жители выбирали территорию, в которых необходимо сделать ремонт. Чаще всего пермяки выбирали фонтаны в местах отдыха, скверы, аллеи и набережные рек. Так в планах у властей преобразовать центральный парк в Нытве, сделать капитальный ремонт сквера по улице Макаренко, обновить сквер им. Бажова в Краснокамске, Аллею отдыха в Чусовом и т. д. За 5 лет реализации нацпроекта на территории края обустроено 1846 дворов и 523 общественных территорий. На эти работы было выделено 5,4 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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