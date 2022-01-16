На финансовые активы проблемного пермского НПФ нашелся покупатель

Бизнесмен приобрел права требования пенсионного фонда к трем юрлицам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Долги трех московских фирм перед обанкротившимся пермским АО «НПФ «Урал ФД» приобрел столичный предприниматель Сергей Дорнгоф. Речь идет о правах требования негосударственного пенсионного фонда к юридическим лицам. Бизнесмен предложил за них более 44 млн рублей. Информация указана на сайте госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которая является организатора торгов, а также конкурсным управляющим пенсионного фонда-банкрота.

«Агентство по страхованию вкладов» сообщает о результатах проведения электронных торгов посредством публичного предложения имуществом финансовой организации АО «НПФ „Урал ФД“. Победителем торгов признан Дорнгоф Сергей Владимирович, предложенные цены: лот 1 — 33 412 934,90 рублей; лот 2 — 39 600 435,90 рублей; лот 3 — 1 000 000 рублей», — сообщается на сайте.

По информации АСВ, указанными лотам являлись права требования по облигациям к ООО «УНГП-Финанс» (35,5 млн рублей), ООО «Дельта-Финанс» (42,1 млн рублей) и ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент» (1,1 млн рублей). Все три указанных организации признаны арбитражным судом Москвы банкротами. Согласно открытым данным, Сергей Дорнгоф являлся руководителем ряда ликвидированных столичных компаний.

НПФ «Урал ФД» осуществлял деятельность по двум направлениям: негосударственное пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное страхование. Его клиентами являлись более 19 тысяч человек, а размер пенсионных накоплений фонда составлял 890 млн рублей. В 2016 году негосударственный пенсионный фонд прекратил свою деятельность на основании приказа Банка России, а спустя два года — обанкротился.

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