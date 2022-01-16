16 января 2022
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13 января 2022

Суд ХМАО отменил приговор сыну олигарха за гибель женщины в клубе

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура и родственники погибшей требовали от суда пересмотра приговора из-за мягкости наказания Фото:

Суд ХМАО отменил обвинительный приговор бизнесмену Семену Копайгоре сыну сургутского олигарха Андрея Копайгоры, осужденному за смерть 35-летней Татьяны Прохоренко в его караоке-клубе Gallery Club. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе суда Ханты-Мансийского автономного округа.

«Окружной суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры принял решение отменить приговор сургутского городского суда по делу бизнесмена Копайгоры. Дело направлено на новое рассмотрение», — рассказал пресс-секретарь.

В июне 2018 года на отмечавшую свое 35-летие посетительницу клуба Gallery Club упали телеэкраны и поддерживающая их конструкция. Потерпевшая погибла на месте, не дождавшись приезда скорой помощи. По версии следствия, Копайгора знал, что установка телеэкранов опасна, но все равно произвел ее. Летом 2021 суд признал владельца заведения виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Такое наказание возмутило и родителей потерпевшей, они также обжаловали приговор. «Вся наша семья, знакомые и близкие находятся в шоке. Гибель моей дочери обесценена до такой степени, что человеку, который в этом виновен дали три года условно», — гговорила мать погибшей Елена Елисеева.

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Суд ХМАО отменил обвинительный приговор бизнесмену Семену Копайгоре сыну сургутского олигарха Андрея Копайгоры, осужденному за смерть 35-летней Татьяны Прохоренко в его караоке-клубе Gallery Club. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе суда Ханты-Мансийского автономного округа. «Окружной суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры принял решение отменить приговор сургутского городского суда по делу бизнесмена Копайгоры. Дело направлено на новое рассмотрение», — рассказал пресс-секретарь. В июне 2018 года на отмечавшую свое 35-летие посетительницу клуба Gallery Club упали телеэкраны и поддерживающая их конструкция. Потерпевшая погибла на месте, не дождавшись приезда скорой помощи. По версии следствия, Копайгора знал, что установка телеэкранов опасна, но все равно произвел ее. Летом 2021 суд признал владельца заведения виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Такое наказание возмутило и родителей потерпевшей, они также обжаловали приговор. «Вся наша семья, знакомые и близкие находятся в шоке. Гибель моей дочери обесценена до такой степени, что человеку, который в этом виновен дали три года условно», — гговорила мать погибшей Елена Елисеева.
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