СМИ: заявившая об ограблении вдова Градского помогла преступникам

Марина Коташенко, вдова композитора Александра Градского, которая накануне заявила об ограблении, сама довезла злоумышленников от своего дома до трассы. Уже там они пересели в Mercedes и скрылись.
«После того, как из дома Коташенко забрали крупную сумму денег, злоумышленники вместе с ней вышли из дома, сели в ее Lexus и доехали до ЦКАД, там вышли на трассе М-3 Украина и пошли в сторону Москвы. Впоследствии они пересели на белый Mercedes и уехали», — сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах. По его словам, Коташенко обратилась в полицию спустя около пяти часов после преступления.
URA.RU рассказывало, что трое вооруженных мужчин напали на Коташенко и забрали у нее 100 миллионов рублей. Для этого они инсценировали ДТП, а после заставили женщину вернуться домой за деньгами. «Пятый канал» опубликовал кадры, на которых видно, как автомобиль с возможными грабителями проезжает в сторону коттеджа вдовы композитора. Известный адвокат, представляющий интересы знаменитостей, Сергей Жорин высказывал ранее мнение, что преступление могло быть инсценировано.
Марина Коташенко, вдова композитора Александра Градского, которая накануне заявила об ограблении, сама довезла злоумышленников от своего дома до трассы. Уже там они пересели в Mercedes и скрылись. «После того, как из дома Коташенко забрали крупную сумму денег, злоумышленники вместе с ней вышли из дома, сели в ее Lexus и доехали до ЦКАД, там вышли на трассе М-3 Украина и пошли в сторону Москвы. Впоследствии они пересели на белый Mercedes и уехали», — сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах. По его словам, Коташенко обратилась в полицию спустя около пяти часов после преступления. URA.RU рассказывало, что трое вооруженных мужчин напали на Коташенко и забрали у нее 100 миллионов рублей. Для этого они инсценировали ДТП, а после заставили женщину вернуться домой за деньгами. «Пятый канал» опубликовал кадры, на которых видно, как автомобиль с возможными грабителями проезжает в сторону коттеджа вдовы композитора. Известный адвокат, представляющий интересы знаменитостей, Сергей Жорин высказывал ранее мнение, что преступление могло быть инсценировано.