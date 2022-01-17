СМИ: заявившая об ограблении вдова Градского помогла преступникам

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Коташенко сама отвезла нападавших домой и обратно Фото:

Марина Коташенко, вдова композитора Александра Градского, которая накануне заявила об ограблении, сама довезла злоумышленников от своего дома до трассы. Уже там они пересели в Mercedes и скрылись.

«После того, как из дома Коташенко забрали крупную сумму денег, злоумышленники вместе с ней вышли из дома, сели в ее Lexus и доехали до ЦКАД, там вышли на трассе М-3 Украина и пошли в сторону Москвы. Впоследствии они пересели на белый Mercedes и уехали», — сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах. По его словам, Коташенко обратилась в полицию спустя около пяти часов после преступления.

URA.RU рассказывало, что трое вооруженных мужчин напали на Коташенко и забрали у нее 100 миллионов рублей. Для этого они инсценировали ДТП, а после заставили женщину вернуться домой за деньгами. «Пятый канал» опубликовал кадры, на которых видно, как автомобиль с возможными грабителями проезжает в сторону коттеджа вдовы композитора. Известный адвокат, представляющий интересы знаменитостей, Сергей Жорин высказывал ранее мнение, что преступление могло быть инсценировано.

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Марина Коташенко, вдова композитора Александра Градского, которая накануне заявила об ограблении, сама довезла злоумышленников от своего дома до трассы. Уже там они пересели в Mercedes и скрылись. «После того, как из дома Коташенко забрали крупную сумму денег, злоумышленники вместе с ней вышли из дома, сели в ее Lexus и доехали до ЦКАД, там вышли на трассе М-3 Украина и пошли в сторону Москвы. Впоследствии они пересели на белый Mercedes и уехали», — сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах. По его словам, Коташенко обратилась в полицию спустя около пяти часов после преступления. URA.RU рассказывало, что трое вооруженных мужчин напали на Коташенко и забрали у нее 100 миллионов рублей. Для этого они инсценировали ДТП, а после заставили женщину вернуться домой за деньгами. «Пятый канал» опубликовал кадры, на которых видно, как автомобиль с возможными грабителями проезжает в сторону коттеджа вдовы композитора. Известный адвокат, представляющий интересы знаменитостей, Сергей Жорин высказывал ранее мнение, что преступление могло быть инсценировано.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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