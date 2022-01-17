СМИ: заявившая об ограблении вдова Градского помогла преступникам

17 января 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Коташенко сама отвезла нападавших домой и обратно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Марина Коташенко, вдова композитора Александра Градского, которая накануне заявила об ограблении, сама довезла злоумышленников от своего дома до трассы. Уже там они пересели в Mercedes и скрылись. «После того, как из дома Коташенко забрали крупную сумму денег, злоумышленники вместе с ней вышли из дома, сели в ее Lexus и доехали до ЦКАД, там вышли на трассе М-3 Украина и пошли в сторону Москвы. Впоследствии они пересели на белый Mercedes и уехали», — сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах. По его словам, Коташенко обратилась в полицию спустя около пяти часов после преступления. URA.RU рассказывало, что трое вооруженных мужчин напали на Коташенко и забрали у нее 100 миллионов рублей. Для этого они инсценировали ДТП, а после заставили женщину вернуться домой за деньгами. «Пятый канал» опубликовал кадры, на которых видно, как автомобиль с возможными грабителями проезжает в сторону коттеджа вдовы композитора. Известный адвокат, представляющий интересы знаменитостей, Сергей Жорин высказывал ранее мнение, что преступление могло быть инсценировано. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Марина Коташенко, вдова композитора Александра Градского, которая накануне заявила об ограблении, сама довезла злоумышленников от своего дома до трассы. Уже там они пересели в Mercedes и скрылись. «После того, как из дома Коташенко забрали крупную сумму денег, злоумышленники вместе с ней вышли из дома, сели в ее Lexus и доехали до ЦКАД, там вышли на трассе М-3 Украина и пошли в сторону Москвы. Впоследствии они пересели на белый Mercedes и уехали», — сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах. По его словам, Коташенко обратилась в полицию спустя около пяти часов после преступления. URA.RU рассказывало, что трое вооруженных мужчин напали на Коташенко и забрали у нее 100 миллионов рублей. Для этого они инсценировали ДТП, а после заставили женщину вернуться домой за деньгами. «Пятый канал» опубликовал кадры, на которых видно, как автомобиль с возможными грабителями проезжает в сторону коттеджа вдовы композитора. Известный адвокат, представляющий интересы знаменитостей, Сергей Жорин высказывал ранее мнение, что преступление могло быть инсценировано.