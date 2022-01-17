Свердловская певица Монеточка купила квартиру в центре Москве

17 января 2022 в 17:48 Размер текста - 17 +

Квартира певице обошлась в 20 млн рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Екатеринбургская певица Елизавета Гырдымова, более известная как Лиза Монеточка, приобрела жилье Басманном районе Москвы. По неофициальным данным квартира ей обошлась в 20 миллионов рублей. Об этом пишут журналисты ссылаясь на соседей певицы. «Раньше Лиза Гырдымова радовала нас уральской иронией из Екатеринбурга, но популярность растет, а вместе с ней растут и финансовые возможности. Теперь она — гордая собственница 60-метровой хаты в Басманном районе. Дом раритетный: 1914 года постройки», — сообщает telegram-канал Mash. Соседи звезды отмечают, что она хоть и зарегистрировалась в новых апартаментах, появляется там редко. Сейчас в квартире идет ремонт. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Екатеринбургская певица Елизавета Гырдымова, более известная как Лиза Монеточка, приобрела жилье Басманном районе Москвы. По неофициальным данным квартира ей обошлась в 20 миллионов рублей. Об этом пишут журналисты ссылаясь на соседей певицы. «Раньше Лиза Гырдымова радовала нас уральской иронией из Екатеринбурга, но популярность растет, а вместе с ней растут и финансовые возможности. Теперь она — гордая собственница 60-метровой хаты в Басманном районе. Дом раритетный: 1914 года постройки», — сообщает telegram-канал Mash. Соседи звезды отмечают, что она хоть и зарегистрировалась в новых апартаментах, появляется там редко. Сейчас в квартире идет ремонт.