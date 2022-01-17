Свердловская певица Монеточка купила квартиру в центре Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт Монеточки в Теле-клубе. Екатеринбург, монеточка лиза, гырдымова елизавета
Квартира певице обошлась в 20 млн рублей Фото:

Екатеринбургская певица Елизавета Гырдымова, более известная как Лиза Монеточка, приобрела жилье Басманном районе Москвы. По неофициальным данным квартира ей обошлась в 20 миллионов рублей. Об этом пишут журналисты ссылаясь на соседей певицы.

«Раньше Лиза Гырдымова радовала нас уральской иронией из Екатеринбурга, но популярность растет, а вместе с ней растут и финансовые возможности. Теперь она — гордая собственница 60-метровой хаты в Басманном районе. Дом раритетный: 1914 года постройки», — сообщает telegram-канал Mash.

Соседи звезды отмечают, что она хоть и зарегистрировалась в новых апартаментах, появляется там редко. Сейчас в квартире идет ремонт.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Екатеринбургская певица Елизавета Гырдымова, более известная как Лиза Монеточка, приобрела жилье Басманном районе Москвы. По неофициальным данным квартира ей обошлась в 20 миллионов рублей. Об этом пишут журналисты ссылаясь на соседей певицы. «Раньше Лиза Гырдымова радовала нас уральской иронией из Екатеринбурга, но популярность растет, а вместе с ней растут и финансовые возможности. Теперь она — гордая собственница 60-метровой хаты в Басманном районе. Дом раритетный: 1914 года постройки», — сообщает telegram-канал Mash. Соседи звезды отмечают, что она хоть и зарегистрировалась в новых апартаментах, появляется там редко. Сейчас в квартире идет ремонт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...