Свердловская певица Монеточка купила квартиру в центре Москве

Екатеринбургская певица Елизавета Гырдымова, более известная как Лиза Монеточка, приобрела жилье Басманном районе Москвы. По неофициальным данным квартира ей обошлась в 20 миллионов рублей. Об этом пишут журналисты ссылаясь на соседей певицы.
«Раньше Лиза Гырдымова радовала нас уральской иронией из Екатеринбурга, но популярность растет, а вместе с ней растут и финансовые возможности. Теперь она — гордая собственница 60-метровой хаты в Басманном районе. Дом раритетный: 1914 года постройки», — сообщает telegram-канал Mash.
Соседи звезды отмечают, что она хоть и зарегистрировалась в новых апартаментах, появляется там редко. Сейчас в квартире идет ремонт.
Екатеринбургская певица Елизавета Гырдымова, более известная как Лиза Монеточка, приобрела жилье Басманном районе Москвы. По неофициальным данным квартира ей обошлась в 20 миллионов рублей. Об этом пишут журналисты ссылаясь на соседей певицы. «Раньше Лиза Гырдымова радовала нас уральской иронией из Екатеринбурга, но популярность растет, а вместе с ней растут и финансовые возможности. Теперь она — гордая собственница 60-метровой хаты в Басманном районе. Дом раритетный: 1914 года постройки», — сообщает telegram-канал Mash. Соседи звезды отмечают, что она хоть и зарегистрировалась в новых апартаментах, появляется там редко. Сейчас в квартире идет ремонт.