Оппонента Жириновского из Перми проверяют следователи

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю проводит проверку по признакам преступления, которое мог совершить депутат краевого заксобрания Илья Лисняк. Об этом сообщает источник URA.RU, близкий к следствию. Лисняк известен скандальным выходом из ЛДПР, когда в ситуацию пришлось вмешаться лидеру партии Владимир Жириновский.
«Речь идет о двух потенциально уголовных делах. Первое связано с, якобы, вымогательством у экс-депутата гордумы Надежды Агишевой денег с угрозой ее компрометации в соцсетях и пабликах. Второе — с содействием со стороны Лисняка заключению муниципальных контрактов с ООО „Медиа-Агентство Кулич“ в его бытность депутатом гордумы», — рассказывает собеседник. В материалах следствия говорится, что Лисняк якобы лично проводил переговоры с муниципальными учреждениями и органами власти, «в том числе по вопросам подготовки техзадания и конкурсной документации».
Надежда Агишева рассказала, что ее вызывали в следственный комитет в декабре 2021 года для дачи пояснений «по определенным обстоятельства, связанным с моей выборной кампанией и размещением в сети незаконной агитации. «Видимо, следственные органы определили признаки состава преступлений в моих пояснениях. Может быть, имели место еще какие-то обстоятельства. Потерпевшей я не признана, материалы дела не видела», — сообщила она URA.RU.
Илья Лисняк заявил, что в переговорах с Надеждой Агишевой «ни разу не звучало слово «деньги». «Никто у нее ничего не вымогал. Видимо, было подано какое-то заявление от этой гражданки. Мы проанализировали ее посты в соцсетях и будет подавать встречное заявление с СК по поводу информации, которая порочит мою честь и достоинство», — сообщил Лисняк. Что касается второго потенциально уголовного дела, то, по его словам, «в полномочия депутата гордумы распределение денег по муниципальным контрактам не входит» и «это бред».
В СУ СК по Пермскому краю обещали прислать ответ на запрос URA.RU позднее. Лисняк был депутатом Пермской городской думы от ЛДПР. Он со скандалом вышел из партии, сдал мандат иизбрался депутатом ЗС по спискам «Справедливой России». Конфликт в реготделении вышел на федеральный уровень. Илья Лисняк просил СК РФ привлечь лидера ЛДПР Владимира Жириновского к уголовной ответственности.
Следственное управление СК РФ по Пермскому краю проводит проверку по признакам преступления, которое мог совершить депутат краевого заксобрания Илья Лисняк. Об этом сообщает источник URA.RU, близкий к следствию. Лисняк известен скандальным выходом из ЛДПР, когда в ситуацию пришлось вмешаться лидеру партии Владимир Жириновский. «Речь идет о двух потенциально уголовных делах. Первое связано с, якобы, вымогательством у экс-депутата гордумы Надежды Агишевой денег с угрозой ее компрометации в соцсетях и пабликах. Второе — с содействием со стороны Лисняка заключению муниципальных контрактов с ООО „Медиа-Агентство Кулич“ в его бытность депутатом гордумы», — рассказывает собеседник. В материалах следствия говорится, что Лисняк якобы лично проводил переговоры с муниципальными учреждениями и органами власти, «в том числе по вопросам подготовки техзадания и конкурсной документации». Надежда Агишева рассказала, что ее вызывали в следственный комитет в декабре 2021 года для дачи пояснений «по определенным обстоятельства, связанным с моей выборной кампанией и размещением в сети незаконной агитации. «Видимо, следственные органы определили признаки состава преступлений в моих пояснениях. Может быть, имели место еще какие-то обстоятельства. Потерпевшей я не признана, материалы дела не видела», — сообщила она URA.RU. Илья Лисняк заявил, что в переговорах с Надеждой Агишевой «ни разу не звучало слово «деньги». «Никто у нее ничего не вымогал. Видимо, было подано какое-то заявление от этой гражданки. Мы проанализировали ее посты в соцсетях и будет подавать встречное заявление с СК по поводу информации, которая порочит мою честь и достоинство», — сообщил Лисняк. Что касается второго потенциально уголовного дела, то, по его словам, «в полномочия депутата гордумы распределение денег по муниципальным контрактам не входит» и «это бред». В СУ СК по Пермскому краю обещали прислать ответ на запрос URA.RU позднее. Лисняк был депутатом Пермской городской думы от ЛДПР. Он со скандалом вышел из партии, сдал мандат и избрался депутатом ЗС по спискам «Справедливой России». Конфликт в реготделении вышел на федеральный уровень. Илья Лисняк просил СК РФ привлечь лидера ЛДПР Владимира Жириновского к уголовной ответственности.