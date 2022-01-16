Оппонента Жириновского из Перми проверяют следователи

Илью Лисняка проверяют на предмет вымогательства и превышения должностных полномочий Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю проводит проверку по признакам преступления, которое мог совершить депутат краевого заксобрания Илья Лисняк. Об этом сообщает источник URA.RU, близкий к следствию. Лисняк известен скандальным выходом из ЛДПР, когда в ситуацию пришлось вмешаться лидеру партии Владимир Жириновский.

«Речь идет о двух потенциально уголовных делах. Первое связано с, якобы, вымогательством у экс-депутата гордумы Надежды Агишевой денег с угрозой ее компрометации в соцсетях и пабликах. Второе — с содействием со стороны Лисняка заключению муниципальных контрактов с ООО „Медиа-Агентство Кулич“ в его бытность депутатом гордумы», — рассказывает собеседник. В материалах следствия говорится, что Лисняк якобы лично проводил переговоры с муниципальными учреждениями и органами власти, «в том числе по вопросам подготовки техзадания и конкурсной документации».

Надежда Агишева рассказала, что ее вызывали в следственный комитет в декабре 2021 года для дачи пояснений «по определенным обстоятельства, связанным с моей выборной кампанией и размещением в сети незаконной агитации. «Видимо, следственные органы определили признаки состава преступлений в моих пояснениях. Может быть, имели место еще какие-то обстоятельства. Потерпевшей я не признана, материалы дела не видела», — сообщила она URA.RU.

Илья Лисняк заявил, что в переговорах с Надеждой Агишевой «ни разу не звучало слово «деньги». «Никто у нее ничего не вымогал. Видимо, было подано какое-то заявление от этой гражданки. Мы проанализировали ее посты в соцсетях и будет подавать встречное заявление с СК по поводу информации, которая порочит мою честь и достоинство», — сообщил Лисняк. Что касается второго потенциально уголовного дела, то, по его словам, «в полномочия депутата гордумы распределение денег по муниципальным контрактам не входит» и «это бред».

В СУ СК по Пермскому краю обещали прислать ответ на запрос URA.RU позднее. Лисняк был депутатом Пермской городской думы от ЛДПР. Он со скандалом вышел из партии, сдал мандат и избрался депутатом ЗС по спискам «Справедливой России». Конфликт в реготделении вышел на федеральный уровень. Илья Лисняк просил СК РФ привлечь лидера ЛДПР Владимира Жириновского к уголовной ответственности.

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